Preghiera e riflessione nella veglia per Papa Francesco

TERMOLI. Chiesa di San Francesco gremita in ogni ordine di posti, stasera, dalle 20, per la veglia di preghiera dedicata a Papa Francesco, voluta dalla diocesi di Termoli-Larino a Termoli, per far affluire nel luogo di culto più ampio i fedeli della comunità adriatica.

Una veglia durata all’incirca un’ora, con diversi ‘lettori’ alternatisi al leggio per la lettura dei misteri con le preghiere del vescovo, monsignor Claudio Palumbo.

Diversi i sacerdoti presenti in platea, don Marcello Paradiso, il vicario, don Gabriele Mascilongo, don Silvio Piccoli, don Elio Moretti e naturalmente i frati cappuccini di San Francesco.

Atmosfera di riflessione e partecipazione, nel ricordo del Pontefice Bergoglio, che proprio oggi, sul sagrato della basilica di San Pietro, in Vaticano, ha ricevuto il saluto di oltre centomila fedeli.