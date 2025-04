Reparto di Oncologia del San Timoteo, quando il rosa è il colore del sorriso e della speranza

TERMOLI. In un mondo in cui la cura della persona va ben oltre la terapia medica, ci sono luoghi speciali dove l’umanità e la professionalità si incontrano ogni giorno. L’Ospedale San Timoteo è uno di questi luoghi, e in particolare il suo reparto di Oncologia rappresenta un esempio luminoso di dedizione, competenza e calore umano.

“All’ospedale San Timoteo, l’unità operativa di Oncologia si distingue non solo per la competenza e l’impegno, ma anche per una particolarità che la rende speciale: è un team tutto al femminile. Medici, infermiere ed oss — un gruppo affiatato di donne che ogni giorno si dedica con cuore, professionalità ed empatia ai pazienti che affrontano il difficile percorso della malattia oncologica.

Non è solo una questione di cura, ma di accoglienza, ascolto, vicinanza. Ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso di questo straordinario team è un sostegno prezioso per chi combatte una battaglia difficile. La loro presenza quotidiana è una carezza che accompagna il dolore, una forza silenziosa che infonde speranza.

A tutte loro, un sincero e profondo grazie da parte di noi pazienti, per il lavoro instancabile e per l’umanità con cui ci affiancano ogni giorno. In occasione della Santa Pasqua, rivolgiamo a tutto il reparto i nostri più sentiti auguri: che questa festività porti a voi la stessa luce e la stessa forza che ogni giorno donate a noi“.