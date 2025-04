Residenti e commercianti del centro: a causa della carenza di parcheggi siamo sull’orlo di una crisi di nervi

TERMOLI. Residenti e commercianti del centro: “Siamo sull’orlo di una crisi di nervi per il problema dei parcheggi”.

Con l’arrivo della bella stagione, torna puntuale l’annoso problema della carenza di parcheggi in centro città. A segnalarlo sono alcuni residenti e commercianti, esasperati da una situazione che si ripresenta ogni anno e che rischia di diventare insostenibile.

Il disagio, spiegano, è presente già in inverno: trovare uno stallo libero, anche a pagamento (le strisce blu), è spesso un’impresa. Ma in estate la situazione peggiora drasticamente, con l’aumento dei turisti che, spesso, lasciano l’auto parcheggiata per l’intera durata delle vacanze, riducendo ulteriormente la disponibilità di posti.

“Siamo costretti ogni giorno a fare i conti con questo problema – racconta la signora Emilia, storica commerciante di via Adriatica – Io pago regolarmente il permesso residenti, ma ogni mattina prima di aprire il negozio perdo anche mezz’ora o più solo per trovare un posto. E quando non lo trovo, mi ritrovo a pagare multe per divieto di sosta. È frustrante”.

Non va meglio a chi, dopo una lunga giornata di lavoro, torna a casa e deve girare per ore alla ricerca di un parcheggio, soprattutto se non dispone di un garage.

La signora Emilia si fa portavoce di molti abitanti del quartiere e rivolge un appello all’amministrazione comunale: “Serve una soluzione concreta. Per esempio, si potrebbe istituire una Ztl (Zona a Traffico Limitato) per tutelare i residenti, come già avviene in tante città italiane. Non possiamo più andare avanti così”.

Michele Trombetta