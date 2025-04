Rifiuti sulla spiaggia, ‘il conto’ per rimuoverli in vista della stagione turistica è di 40mila euro

TERMOLI. La cura delle spiagge a Termoli: prepararsi per l’arrivo della primavera.

Con l’arrivo della primavera, il litorale adriatico di Termoli si risveglia, preparandosi ad accogliere turisti e cittadini desiderosi di godere delle bellezze naturali del territorio. Tuttavia, questa transizione stagionale richiede un’attenzione particolare: le mareggiate invernali spesso lasciano traccia del loro passaggio accumulando sedimenti, rifiuti e vegetazione lungo l’arenile.

Ripulire le spiagge in questa fase è essenziale non solo per motivi estetici, ma anche per garantire la sicurezza e l’accessibilità delle aree costiere. I detriti accumulati non si limitano a disturbare la vista, ma possono rappresentare un potenziale ostacolo per i bagnanti e le attività balneari.

Le operazioni di pulizia sui tratti liberi, coordinate dal Comune di Termoli, sono disciplinate da una specifica determina dirigenziale, la n. 71 del 28 marzo 2025. Tale documento stabilisce l’impegno economico per il recupero dei rifiuti spiaggiati, affidato alla ditta Ambiente Energia srl di Macerata, con un importo annuo di 39.900 euro. La determina sottolinea l’importanza di rispettare le normative ambientali.

Inoltre, questa pratica diventa un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della preservazione dell’ambiente marino.

Non mancherà nelle prossime settimane di coinvolgere cittadini e associazioni nella pulizia delle spiagge può rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio.

In conclusione, l’avvio delle operazioni di ripristino dell’arenile rappresenta un gesto di cura e amore per il territorio, un primo passo verso una stagione turistica capace di valorizzare le bellezze di Termoli. La natura ci offre i suoi spettacoli migliori: il minimo che possiamo fare è restituire il favore, preservandola e rispettandola.