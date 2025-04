TERMOLI. Riqualificazione del Palaltrisport di Termoli: un progetto tra passato e futuro: nominato il team multidisciplinare di via Sannitica, che sarà coordinato dall’ingegner Quintino Graziano.

Il Palaltrisport di Termoli, situato in via Pertini, è al centro di un ambizioso piano di riqualificazione e recupero, con l’obiettivo di valorizzare non solo la struttura, ma anche le aree circostanti e il sentiero turistico religioso. Questo intervento, accreditato presso il CIPE con il Codice Unico di Progetto (CUP: G37D25000010005), è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027.

Una storia travagliata

La struttura, originariamente destinata a discipline sportive come la scherma e la ginnastica, ha vissuto anni di abbandono. I lavori, iniziati nel 2019, hanno subito numerosi ritardi. Il progetto mira a trasformare il Palaltrisport in un punto di riferimento per sport e turismo.

La squadra coinvolta

Il progetto è gestito da un team multidisciplinare guidato dall’ingegnere Quintino Graziano, nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), e supportato da professionisti esperti che operano in diversi ambiti. Tra di essi figurano l’architetto Luigi Massimo Serrelli, responsabile della verifica e validazione del progetto, la dottoressa Paola Iafelice per la programmazione della spesa e la dottoressa Caterina Barbara Romano per il supporto amministrativo. L’architetto Francesco Paolo Avellino è incaricato della progettazione, mentre il geometra Francesco Leone collabora direttamente con il RUP. La dottoressa Arcangela Spina si occupa delle attività legate alla stipula del contratto e la dottoressa Daniela Di Lena è responsabile delle procedure di gara. A completare il team vi sono la dottoressa Giorgia Lasca e la dottoressa Monica Stefania De Lisi, collaboratrici esterne al Settore.

Obiettivi e finanziamenti

Il piano, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con un importo compreso tra 1,5 e 10 milioni di euro, punta alla rigenerazione delle aree dismesse, rispettando principi ambientali come il DNSH (Do Not Significant Harm). L’intervento favorirà l’attrazione di investimenti privati, il rilancio economico del territorio e la promozione del turismo religioso.

Con l’impegno di esperti del settore, il progetto promette di ridare vita al Palaltrisport e di valorizzare l’intera area.