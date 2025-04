Ruba un’auto e viene inseguito per oltre venti km, Carabinieri arrestano un ladro di 16 anni

TERMOLI. Nuova operazione da parte dei Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno arrestato un bandito, dopo un inseguimento di una ventina di chilometri.

I militari dell’Arma della sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli ha dimostrato l’efficacia della loro azione sul territorio, culminando nell’arresto in flagranza di reato di un sedicenne originario della provincia di Foggia. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti, il giovane è stato accusato di resistenza a un Pubblico Ufficiale e rapina impropria, reato successivamente derubricato in furto aggravato dalla competente Autorità Giudiziaria.

Tutto è iniziato a Termoli, dove i militari hanno intercettato una vettura, poco prima asportata nello stesso comune. Alla vista del veicolo di servizio, il conducente ha accelerato bruscamente nel tentativo di evitare il controllo, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo la strada statale 16. Durante la fuga, il sospetto ha effettuato diverse manovre pericolose per la sicurezza pubblica, aumentando la gravità della situazione.

L’azione si è conclusa nel territorio di Serracapriola, dove il giovane ha abbandonato il veicolo e tentato una disperata fuga a piedi. I Carabinieri, tuttavia, lo hanno prontamente bloccato, trovandolo con il frutto della condotta illecita. Dopo accertamenti e adempimenti, il veicolo rubato è stato restituito alla legittima proprietaria, riportando ordine e giustizia.

Una volta dichiarato in arresto, il giovane è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza dell’Istituto Penale per Minorenni “Nicola Fornelli” di Bari, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Durante l’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto è stato convalidato e al ragazzo è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità.

Questa operazione ha messo in luce la fondamentale presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’importanza delle segnalazioni tempestive da parte dei cittadini riguardo a eventi delittuosi. Il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha ribadito che il controllo del territorio proseguirà senza interruzioni, con il prioritario obiettivo di garantire una vigilanza costante e accrescere la percezione della sicurezza tra la popolazione, in particolare per i reati predatori che generano maggiore allarme sociale.