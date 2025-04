Scontro auto-scooter, ragazzo portato all’ospedale

TERMOLI. Via Madonna delle Grazie si conferma una delle strade con la maggiore frequenza di incidenti stradali che coinvolgono ciclomotori, proprio per il traffico così intenso che ospita sul proprio manto asfaltato.

Nella mattinata di oggi, un’autovettura e uno scooter si sono scontrati, poco dopo la rotatoria di piazza del Papa, in direzione centro.

Sul posto, sono intervenuti medico e infermieri del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, due gazzelle dei Carabinieri della vicinissima compagnia di via Brasile e anche i Vigili del fuoco, per i residui di carburante dispersi sul selciato.

Il giovane alla guida del motociclo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma non verserebbe in condizioni gravi, per fortuna.

Disagi e rallentamenti, inevitabili, alla circolazione.