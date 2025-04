Scontro tra 2 veicoli su viale Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. Quasi prossimo all’incrocio tra via Cardarelli e viale Santa Maria degli Angeli – tra i più pericolosi della città, nonostante poco distante ci sia una rotatoria – l’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, alla congiunzione dei quartieri di Colle Macchiuzzo e Difesa Grande, con due veicoli che si sono tamponati.

Necessario l’intervento del 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e la Polizia locale, così come per la squadra in turno dei Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

Qualche ripercussione sul traffico, per permettere soccorsi e rilievi, in un tratto densamente percorso dai veicoli.