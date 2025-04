Scontro tra auto e camion in via Foce dell’Angelo

TERMOLI. Incidenti stradali senza soluzione di continuità oggi a Termoli. Forze dell’ordine e 118 chiamati a intervenire per la terza volta in poche ore sulla costa adriatica e se vediamo bene, in zone piuttosto vicine tra loro.

Dopo via Madonna delle Grazie e viale Trieste, stavolta in via Foce dell’Angelo, è avvenuto uno scontro tra una vettura con al volante una donna, e un mezzo pesante. Ingenti i danni ai due veicoli, specie alla macchina, a causa dell’urto frontale. Il sinistro potrebbe essere stato provocato da un malore, subìto dalla conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Al momento, la strada è chiusa per permettere le operazioni di rilievo dell’incidente. La donna è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.