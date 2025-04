Sei arresti e quasi 400 denunce negli ultimi 12 mesi: ecco i dati dell’attività operativa del Commissariato

TERMOLI. Il 10 aprile 2025 la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della sua fondazione.

#ESSERCISEMPRE il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai risultati conseguiti in un anno di attività, (1° aprile 2024 al 31 marzo 2025) dagli uffici della Polizia di Stato che operano nella provincia di Campobasso.

LA GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO

L’Ufficio di Gabinetto della Questura ha elaborato 1.010 ordinanze di servizio per manifestazioni di spiccato interesse per l’ordine pubblico che hanno riguardato l’intera provincia: 68 iniziative di natura politico/sindacale, 292 manifestazioni sportive, 40 grandi eventi e pubblici spettacoli, 487 iniziative di altra natura. Sulla base di tali ordinanze di servizio sono stati complessivamente impiegati 7.025 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e personale di rinforzo messo a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nel periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, l’attività di controllo del territorio espletata dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e dal Commissariato di P.S. di Termoli ha prodotto i seguenti risultati: 31.159 controlli (+20%), 47.325 persone identificate (26%) e 22.229 veicoli controllati (+10%).

Sono state gestite, inoltre, 13.959 chiamate giunte al numero di emergenza 113, mentre le segnalazioni pervenute presso la sala operativa tramite l’applicazione per smartphone “You Pol” sono state 231, di cui: 12 per episodi di bullismo, 53 per attività di spaccio di droga, 27 per violenza di genere e 139 per altre fattispecie, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’89%.

Nel periodo di riferimento l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha consentito denunciare 84 persone e arrestarne 13. Tra questi sono stati effettuati 4 arresti per furto, 2 per rapina, 3 per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, 1 per crollo di costruzioni e pubblica intimidazione, 1 per evasione.

Sono stati effettuati, inoltre, 132 servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato non solo Campobasso e Termoli ma anche alcuni comuni della provincia. In tali servizi, oltre al personale della Questura e del Commissariato, sono state impiegate anche 570 unità del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara conseguendo i seguenti risultati operativi:

Persone controllate: 11.675

Veicoli controllati: 6.836

ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’

In tema di contrasto ai reati, l’attività di polizia giudiziaria ha permesso di effettuare 75 arresti, a vario titolo, da parte degli uffici operativi della Questura e del Commissariato di Termoli.

Le denunce a piede libero sono state complessivamente 603.

Per la Squadra Mobile va segnalato il particolare impegno per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti assicurato in particolare dalla Sezione Antidroga, grazie a cui sono stati sequestrati complessivamente 32 kg di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina, eroina e droghe sintetiche. Ben 19 sono stati gli arresti per spaccio di droga.

Di rilievo anche l’attività condotta in tema di reati di violenza domestica e di genere. Nel periodo in esame, infatti, si è registrato rispetto all’anno precedente un incremento del 17% dei casi trattati con il “codice rosso”, la procedura introdotta dalla Legge 69/2019 per tali fattispecie delittuose. In particolare, sono stati trattati complessivamente 108 codici rossi, con una media di circa 10 casi al mese.

A seguito delle indagini svolte, sono stati eseguiti 6 arresti, 13 allontanamenti dalla casa familiare, 1 divieto di dimora in Molise. Sono stati applicati anche 2 braccialetti elettronici.

Particolare attenzione è stata dedicata ai delitti in danno delle “fasce deboli”. In tale ambito, sono stati identificati e denunciati gli autori di 3 casi di truffe a persone anziane. Per il fenomeno delle baby gang, sia italiane che straniere, per il quale nel corso dei mesi estivi si è registrato un incremento a cui ha corrisposto l’immediata attività di contrasto da parte della Squadra Mobile, sono stati 16 i soggetti denunciati e 2 le misure di custodia cautelare in carcere applicate a seguito delle indagini svolte.

Al riguardo, sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Centrale Operativo, sono stati attuati nella città di Campobasso 2 servizi ad alto impatto investigativo dedicati alla criminalità e alla devianza giovanile, a seguito dei quali due giovani stranieri sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Infine, in materia di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, anche in collaborazione con le Polizie Locali, si è giunti allo smantellamento di una casa di appuntamenti gestita da due cittadine cinesi che sfruttavano giovani connazionali.

L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E DELL’IMMIGRAZIONE

La Polizia Amministrativa e Sociale in provincia di Campobasso ha provveduto al rilascio di 7.944 passaporti (+27.3%), 1.302 licenze di porto d’armi (+35%), 41 nulla osta all’acquisto di armi, 107 licenze (+150%) nonché all’adozione di 18 provvedimenti di diniego (+133%) e 13 revoche di porto d’arma.

Sono stati effettuati, inoltre, 131 controlli amministrativi che hanno determinato l’adozione di 7 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e la contestazione di 25 illeciti amministrativi a vario titolo (per intrattenimento musicale oltre l’orario consentito, somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18, per aver dato alloggio a cittadini stranieri senza la prescritta comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza).

Inoltre, la Squadra Amministrativa ha deferito all’Autorità Giudiziaria 8 soggetti per reati commessi in violazione delle norme in materia di armi e per esercizio dell’attività di addetti al controllo senza la prescritta licenza e 1 per commercio abusivo di materiale esplodente con contestuale sequestro di 109 Kg di materiale pirotecnico illegale.

L’Ufficio Immigrazione nel medesimo arco temporale ha emesso 3.715 permessi di soggiorno con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente ed ha provveduto ad eseguire 69 espulsioni di cittadini stranieri irregolari o comunque privi di titolo alla permanenza sul territorio nazionale, di cui 4 con accompagnamento alla frontiera e 15 con accompagnamento presso CPR, con un incremento del 50%.

ATTIVITÀ D.I.G.O.S.

L’attività svolta dal personale della D.I.G.O.S. della Questura ha prodotto i seguenti risultati:

1 denuncia per illecito commesso all’interno di cabina elettorale in occasione delle consultazioni elettorali regionali.

5 denunce per reati contro la fede pubblica,

1 denuncia per reati in materia di ordine pubblico,

1 denuncia per reati contro la pubblica amministrazione e contro la persona,

1 denuncia per reati contro l’amministrazione della giustizia,

5 denunce per associazione a delinquere finalizzata alla truffa,

1 denuncia per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive,

1 denuncia per stampa clandestina.

In particolare, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 5 cittadini stranieri che, con raggiri e artifizi nonché attraverso compensi in denaro, hanno indotto altri connazionali giunti nel territorio nazionale con il “visto turistico” a ritenere erroneamente che tale circostanza sarebbe stata sufficiente per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro.

L’attività informativa espletata in occasione delle manifestazioni sportive svoltesi in questa provincia ha consentito, inoltre, di segnalare all’Autorità Giudiziaria 1 tifoso ai sensi dell’art. 6 bis L.401/89 (lancio di materiale pericoloso) in occasione di un incontro di calcio.

LE MISURE DI PREVENZIONE

L’attività della Divisione Polizia Anticrimine, nell’ambito delle prerogative attribuite al Questore dalla normativa antimafia e dalle leggi speciali nonché nell’ambito del monitoraggio dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ha consentito di adottare numerose misure di prevenzione nello specifico:

132 misure di prevenzione personali tipiche, con un incremento complessivo del 46% rispetto all’anno precedente, di cui: 41 avvisi orali, tra i quali 4 con prescrizioni ai sensi dell’art. 3 n. 4 del Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159 88 fogli di via obbligatori con divieto di fare ritorno in vari comuni della provincia di Campobasso 3 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, di cui una con obbligo di soggiorno



71 misure di prevenzione personali atipiche, con un incremento del 300% rispetto all’anno precedente, tra le quali:

35 provvedimenti di “DASPO URBANO”, con cui ai destinatari è stato vietato l’accesso in locali ed esercizi pubblici e/o nelle loro adiacenze a causa di comportamenti tali da porre a rischio la sicurezza pubblica, con un incremento del 155% rispetto all’anno precedente

18 provvedimenti di “DASPO” sportivi emessi a carico di altrettanti soggetti responsabili di condotte illecite in occasione delle partite di calcio disputatesi in questa provincia, di cui un provvedimento con prescrizioni

6 provvedimenti di ammonimento a tutela delle vittime di violenza domestica

12 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori (stalking).

POLIZIA SCIENTIFICA

Sono stati effettuati nel periodo di riferimento 2.151 fotosegnalamenti, di cui 1.951 inseriti in Banca dati AFIS (Automated Fingerprint Identification System), 71 sopralluoghi, 154 sono stati gli esami di sostanze psicotrope, 42 documentazioni foto/video per servizi di ordine pubblico, 1 accertamento balistico su residuo di sparo, 2 accertamenti su esplosivi e infiammabili e 1 analisi merceologica forense.

COMMISSARIATO DI TERMOLI

Nel periodo di riferimento sono stati conseguiti i seguenti risultati operativi:

6 arresti di cui 2 per il reato di rapina, 2 per il reato di furto, 1 per reati in materia di stupefacenti e 1 per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

393 denunce in stato di libertà

18.868 soggetti identificati

7.663 veicoli controllati

15 casi trattasti “codici rosso”

6 provvedimenti di divieto di avvicinamento alla persona offesa

2 misure cautelari eseguite.

SCUOLA ALLIEVI AGENTI

La Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera” di Campobasso è stata impegnata nell’organizzazione dei seguenti corsi di formazione:

225° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato, con 206 frequentatori, terminato il 5 ottobre 2024;

227° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, con 211 frequentatori, terminato il 6 aprile 2025;

19° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, con 195 frequentatori, iniziato il 13 gennaio 2025 della durata di 18 mesi.

Tra le iniziative condotte va ricordato il “family day” in occasione delle celebrazioni per San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato, evento che ha visto la partecipazione di circa 600 persone tra frequentatori e familiari.

Lo scorso 28 novembre 2024 presso la Scuola di Polizia è stata inaugurata la Sezione Giovanile Fiamme Oro Pesistica con una cerimonia che ha coinvolto illustri ospiti e campioni dello sport, tra cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò e la medaglia olimpica Valentina Vezzali.

Sono state realizzate anche due iniziative di solidarietà di cui una presso il reparto pediatrico dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso e una presso la casa famiglia “Annibale di Francia” in occasione del Santo Natale.

La Scuola Allievi Agenti di Campobasso ha provveduto, inoltre, a sottoscrivere un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative comuni di interesse scientifico con la Prefettura – UTG di Campobasso e l’Università degli Studi del Molise.

Il 17 marzo 2025, infine, nell’ambito delle celebrazioni in programma per l’anniversario della strage di Via Fani a Roma, in ricordo della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, ucciso nell’attentato ed al quale è intitolata la Scuola, è stata posizionata nella Piazza d’Armi dell’Istituto la “Campana del Dovere”, realizzata dall’Antica Fonderia Marinelli di Agnone.

POLIZIA STRADALE

La Sezione di Polizia Stradale di Campobasso, insieme al dipendente Distaccamento di Termoli, ha curato i servizi di competenza in ambito stradale sull’intero territorio della provincia. In particolare, dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 sono state impiegate 698 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 5.429 veicoli e di 6.570 persone, contestando 2.641 infrazioni al Codice della Strada, i cui proventi contravvenzionali ammontano a 121.899 euro.

Sono state ritirate 96 patenti di guida e 87 carte di circolazione, mentre i punti decurtati sono stati complessivamente 5.495.

L’attività investigativa della Specialità ha permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 14 persone per varie tipologie di reato inerenti alla disciplina della circolazione stradale.

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

L’attività della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso, nel periodo in esame, ha evidenziato un incremento di reati denunciati soprattutto per frode informatica, diffamazione on-line e acceso abusivo ai profili social network ed e-mail.

Nello specifico, il personale della Sezione Operati va ha provveduto alla trattazione di 84 casi di truffa on-line, di cui 11 legati al trading e 20 all’e-commerce, 118 frodi on-line, 13 casi di diffamazione, 14 di sostituzione di persona e 121 accessi abusivi a sistemi informatici, con un incremento del 137%.

In aumento anche il dato concernente le «sex-sextortion”, di circa il 25% rispetto allo scorso anno.

Le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria sono state 33.

LA POLIZIA FERROVIARIA

L’attività svolta dal personale del Posto Polfer di Termoli è stata caratterizzata dall’impiego di 695 pattuglie dedicate ai controlli presso lo scalo ferroviario della cittadina adriatica, interessato anche dalla circolazione di treni ad Alta Velocità, mentre i servizi svolti a bordo treno per la sicurezza dei viaggiatori sono state ben 50.

I poliziotti della Specialità, nel periodo di riferimento, hanno identificato 12.178 persone ed effettuato 119 servizi di scorta a treni passeggeri.

È stato effettuato anche per reati contro la persona e contro il patrimonio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Tra le iniziative di maggiore rilievo va segnalato il Progetto di educazione alla legalità contro l’utilizzo di stupefacenti nato dalla collaborazione tra Questura, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale e Comunità Terapeutica “La Valle” di Toro. Il progetto è rivolto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2024/2025 ed ha lo scopo di sensibilizzare i più giovani sui rischi e sulle conseguenze dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa si basa su un approccio multidisciplinare con gli studenti: agli incontri infatti prendono parte i poliziotti della Squadra Mobile, personale medico, magistrati della Procura dei Minorenni ed il responsabile della Comunità “La Valle” Padre Lino Iacobucci.

Il personale della Divisione Polizia Anticrimine invece è stato impegnato nella campagna permanente della Polizia di Stato denominata “Questo non è amore”, e nella“Giornata Internazionale contro la violenza di genere” del 25 novembre sono stati organizzati nel capoluogo alcuni momenti di incontro con la cittadinanza per la massima sensibilizzazione sulla grave problematica della violenza domestica, anche attraverso la distribuzione del materiale informativo realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nella medesima giornata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con l’Ordine dei Farmacisti è stato distribuito lo stesso materiale presso alcuni Istituti Scolastici e le farmacie.

Infine, è stata sottoscritta una Convenzione tra Questura di Campobasso e Università degli Studi del Molise per favorire la partecipazione degli appartenenti alla Polizia di Stato al corso di laurea triennale “Diritto, nuove tecnologie e sicurezza” presso il Dipartimento Giuridico dell’Ateneo, importante opportunità per accrescere il bagaglio professionale e favorire la specializzazione del personale.