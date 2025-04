Settimana decisiva per ‘collegare’ costa termolese e Isole Tremiti all’Abruzzo Airport: sinergie in aumento

TERMOLI. Sviluppare il turismo attraverso il trasporto pubblico, è il pensiero della Uil Trasporti, che col coordinatore regionale Stefano Marinelli, da un lato sollecita Regione Molise e Sviluppo Italia a dare concretezza alle possibilità offerte dai Fondi di sviluppo regionali europei 2021/2027, dall’altra batte sulla continuità territoriale, coinvolgendo l’Abruzzo Airport e la Sati, ma non solo. «Come già sperimentato in alcune aree dell’Italia, chiediamo l’opportunità di esaminare come questi fondi possano essere utilizzati per sostenere iniziative di sviluppo nel settore del Trasporto su gomma.

Tali iniziative dovrebbero contribuire a rafforzare il progetto di continuità territoriale attraverso aeroporti e stazioni ferroviarie Alta velocità, così come il trasporto marittimo, in relazione alla crescita del Porto di Termoli. In particolare, gli obiettivi d’uso, come indicato sul sito di sviluppo Italia, intendono aiutare a superare l’isolamento territoriale, che limita le opportunità e minaccia la stabilità demografica delle regioni, mettendo a rischio la sostenibilità degli insediamenti. Inoltre, come già richiesto, siamo convinti che tali progetti innovativi nel settore del Tpl possano fornire un contributo positivo alle risorse finanziarie insufficienti in questo ambito». Sarà una settimana decisiva, oltretutto, sul progetto di collegare direttamente via gomma il litorale e il basso Molise allo scalpo aeroportuale di Pescara.

«Da sempre impegnati nella tutela e nello sviluppo del trasporto pubblico locale e dell’intermodalità nella nostra Regione, intende sottoporre alla Vostra attenzione l’importante percorso avviato nell’ambito del progetto di Continuità territoriale e intermodalità con l’Aeroporto d’Abruzzo. Tale iniziativa, volta a migliorare i collegamenti tra il Molise e l’Aeroporto d’Abruzzo, si arricchisce di un ulteriore elemento di rilievo: l’inclusione della società Gs Travel, che garantirà il collegamento tra Termoli, le Isole Tremiti e la Croazia, contribuendo significativamente al potenziamento dell’offerta intermodale e alla valorizzazione del nostro territorio in chiave turistica e logistica. In tal senso, la società Sati S.p.A., gestore di parte del trasporto pubblico locale in Molise, incontrerà il management dell’Abruzzo Airport per definire e sincronizzare gli orari dei servizi autobus con quelli degli operativi voli dello scalo abruzzese.

Questo passaggio rappresenta un tassello fondamentale per garantire un servizio efficiente e funzionale ai viaggiatori molisani e ai turisti interessati alle bellezze del nostro territorio. Inoltre, segnaliamo che la Gs Travel, in qualità di parte attiva del progetto, organizzerà entro la fine di aprile un evento di presentazione del progetto e della nave che sarà impiegata per i collegamenti marittimi, al fine di illustrare in dettaglio le opportunità offerte da questa nuova iniziativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo fondamentale poter organizzare un incontro con la Regione Molise al fine di condividere gli sviluppi del progetto, raccogliere eventuali osservazioni e valutare insieme possibili sinergie e azioni di sostegno per la sua piena realizzazione».