Stagione balneare 2025: gli affidamenti straordinari

TERMOLI. Con l’arrivo della stagione balneare 2025, la Giunta comunale di Termoli ha deliberato un importante provvedimento per garantire continuità e organizzazione nelle attività turistiche e ricettive della costa molisana. Con delibera n. 101 del 18 aprile 2025, l’amministrazione ha approvato l’affidamento straordinario delle aree demaniali marittime classificate come “C2”, prospicienti le strutture turistico-ricettive.

Tali aree, disciplinate dal Piano Spiaggia Comunale approvato nel 2020, sono destinate esclusivamente alla posa di attrezzature da spiaggia quali ombrelloni, sedie, sdraio, docce, WC e locali di primo soccorso, e possono essere concesse unicamente tramite procedure di evidenza pubblica.

Tuttavia, per l’estate 2025, la Giunta ha ritenuto necessario un intervento straordinario per assicurare tempestivamente l’attivazione dei servizi balneari. In questo contesto, è stato deciso di rinnovare le concessioni già affidate nella stagione precedente, senza prevedere nuovi affidamenti su ulteriori aree C2.

Il provvedimento – che ha ottenuto il parere favorevole del dirigente del Settore VIII (Avvocatura, Trasporti, Mobilità e Demanio) e della segretaria generale Dott.ssa Adele Santagata – è stato approvato all’unanimità dai membri della Giunta, presenti sia in sede che in videoconferenza, e dichiarato immediatamente eseguibile.

A seguire, il dirigente del Servizio Demanio Marittimo sarà incaricato di adottare gli atti necessari per la definizione degli affidamenti, consentendo alle strutture turistiche di garantire servizi puntuali e organizzati ai visitatori.

La delibera si inserisce in una strategia amministrativa volta a sostenere il comparto turistico locale, valorizzando il patrimonio costiero e assicurando stabilità agli operatori economici che da anni contribuiscono all’offerta balneare termolese.