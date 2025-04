Termolesi Brava Gente: le note di merito dei maestri Gianluca De Lena e Basso Cannarsa

TERMOLI. Termolesi, brava gente. Oggi vogliamo parlare di due persone che, insieme a un altro grande personaggio purtroppo non più tra noi, hanno creato una realtà prima scolastica, poi culturale e artistica: l’Associazione Coro e Orchestra Punto di Valore.

I due nostri termolesi “brava gente” sono i maestri Gianluca De Lena e Basso Cannarsa. Il terzo, colui che all’epoca io definii, dopo i Tre Tenori, uno dei “Tre maestri” di Termoli, è l’indimenticato e bravissimo Maestro Alessandro Di Palma.

Con loro abbiamo iniziato ad apprezzare la bravura e la professionalità partendo dalla scuola ad indirizzo musicale Maria Brigida. Furono lungimiranti: cominciarono a formare i ragazzi partendo dall’Abc della musica, insegnando prima a conoscere le note, poi pian piano anche gli strumenti.

Quella visione ha dato frutti: l’orchestra della scuola ha ottenuto premi e riconoscimenti prima a livello regionale, poi nazionale, fino a toccare anche palcoscenici internazionali. Hanno creato sinergie con altre nazioni, e infatti giovedì alla scuola Brigida si esibiranno insieme a un coro di ragazzi polacchi.

Ma non si sono fermati lì. Hanno fondato l’associazione Coro e Orchestra Punto di Valore, con cori composti prima da ragazze, poi da bambini, e infine, da un’idea proprio del maestro Alessandro, addirittura un Coro Donne.

Peccato che Alessandro non abbia potuto godersi questa sua creatura. Ma Gianluca e Basso, per onorarlo, hanno deciso di portare avanti il progetto “Coro Donne”, e avevano ragione: oggi ragazze, bambini e donne sono un’espressione vincente di questo grande lavoro.

Sono stati chiamati a partecipare a concorsi italiani e internazionali; lo scorso anno a Caramanico Terme si sono classificati primi tra cori provenienti da diversi paesi europei.

Insomma, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e, da lassù, anche Alessandro Di Palma, hanno avuto genio e intuizione, donando alla città un’eccellenza artistica di rilievo.

Come non considerarli, anche professionalmente, tra i migliori esempi di termolesi, brava gente?

Michele Trombetta