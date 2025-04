Termoli ricorda la Liberazione tra silenzio e rispetto

TERMOLI. Una cerimonia di commemorazione del 25 Aprile particolarmente sobria, come impone il lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco, si è svolta anche a Termoli, questa mattina alle 10:30 in Piazza Monumento.

La commemorazione per l’ottantesimo anniversario della Liberazione si è tenuta regolarmente, vissuta però in un clima semplice e rispettoso. Persino l’Inno nazionale è stato diffuso a un volume più basso del consueto, come ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Nico Balice. Gli agenti della Polizia Municipale hanno deposto la corona al monumento ai caduti di tutte le guerre, affiancati dalle associazioni combattentistiche, dai rappresentanti delle Forze Armate e di tutte le forze di polizia del territorio.

Presenti diversi assessori e consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.

Un momento particolarmente significativo si è verificato al termine della manifestazione, quando il primo cittadino ha chiamato, per una delle foto di rito, due consiglieri di opposizione — Oscar Scurti e Manuela Vigilante del Partito Democratico — a testimonianza del fatto che le ricorrenze della patria appartengono a tutti, al di là delle divisioni politiche.