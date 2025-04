Tragico incidente a Rotello, muore il geometra Donato Giannone

ROTELLO. Rotello è stata scossa questa mattina da un grave incidente stradale avvenuto intorno alle ore 8:00 in pieno centro, presso l’incrocio di via Maresciallo Diaz. Un pick-up, presumibilmente non rispettando il segnale di stop, ha impattato violentemente contro una Volkswagen Passat guidata da Donato Giannone, stimato geometra in pensione e padre del giovane sacerdote don Antonio Giannone.

L’impatto è stato devastante: la Passat è terminata contro un albero situato nella piazzetta del centro. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per Donato Giannone non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rotello e il nucleo radiomobile della compagnia di Larino per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La comunità locale si stringe nel dolore attorno alla famiglia Giannone, condividendo il lutto per la perdita di una persona nota e rispettata. A nome dell’intera redazione, esprimiamo le più sentite condoglianze a don Antonio Giannone e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.