Tunnel, la Giunta Balice si affiderà al parere di un legale esterno sulla diffida della ditta De Francesco

TERMOLI. Sulla vicenda del Tunnel, la Giunta Balice, dopo aver ricevuto la diffida ad adempiere da parte della ditta De Francesco Costruzioni, affida il dossier come parere legale a un avvocato esterno in relazione al project financing del “Tunnel”.

I Lavori pubblici hanno richiesto al Servizio Legale la disponibilità a rendere un parere e a supportare il rispettivo settore nell’attività diretta alla verifica del richiamato interesse pubblico, oltre che alla gestione delle questioni legali con l’impresa aggiudicataria, anche con ricorso ad un professionista esterno di comprovata esperienza e specializzazione, tenuto conto della strategicità, complessità e rilevanza della questione; pur garantendo il supporto del rispettivo servizio è stata condivisa e rilevata l’opportunità di ricorrere ad un professionista esterno più esperto e specializzato nella materia rispetto alle professionalità interne all’Ente in modo da supportare gli uffici comunali nella gestione della questione e affiancare il Rup in tale fase.

E’ stato ritenuto di condividere la complessità e rilevanza della questione, fatta salva ogni determinazione in ordine alla preannunciata valutazione della necessaria permanenza dell’interesse pubblico, anche al fine di scongiurare ogni conseguenza pregiudizievole per l’Ente così come intimata e diffidata e gestire nel miglior modo la questione, si ritiene opportuno ricorrere ad un professionista esterno di comprovata esperienza e specializzazione in materia.