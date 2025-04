Un grande ritorno: all’Arena del Mare l’8 agosto in concerto la band “Pink Floyd Legend”

TERMOLI. Dal Teatro Verde all’Arena del Mare, a distanza di un anno e dall’incredibile successo avuto nell’estate 2024, tornerà a Termoli la band Pink Floyd Legend, che entusiasmò nel concerto al parco comunale.

Tra i tantissimi artisti che animeranno le serate dell’estate termolese, spicca anche una grande performance in programma per l’8 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare: sul palco saliranno i Pink Floyd Legend, una tribute band imperdibile per l’elevata qualità musicale, in grado di far rivivere al pubblico l’emozione della grande musica dei Pink Floyd, una delle band rock internazionali più amate e influenti di sempre.

Lo spettacolo, dal titolo “The Dark Side of the Moon & Live at Pompeii”, è un omaggio a due capolavori che hanno fatto la storia della musica: l’iconico album The Dark Side of the Moon e lo storico live girato tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei.

Chi ama la grande musica non può lasciarsi sfuggire questa occasione per riascoltare i brani dei Pink Floyd, la leggendaria band inglese formata da Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour e Richard Wright.

I Pink Floyd Legend sono una tribute band italiana considerata tra le migliori al mondo per la fedeltà con cui riproduce il repertorio della band britannica. Ne fanno parte: Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria).