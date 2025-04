Verso la stagione turistica: l’amministrazione Balice fissa i criteri per la concessione del “suolo pubblico”

TERMOLI. Ci siamo, il weekend pasquale come ribadito più volte, segna l’avvio della stagione turistica, ci saranno poi i Ponti e quindi con l’arrivo di maggio si respirerà l’aria più frizzante – nell’auspicio che il meteo regga – tanti gli eventi che caratterizzeranno la tarda primavera e l’estate.

Per questo, considerando che durante il periodo estivo, l’Amministrazione comunale riceve istanze e progetti da parte di singoli, società ed associazioni per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare e non alimentare, per attività di servizi e di pubblico spettacolo che presuppongono l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

La Giunta Balice, nella seduta dello scorso 10 aprile, ha stabilito che l’amministrazione vuol concedere delle aree e spazi pubblici dedicati alle attività private, sempre nel rispetto di tutte le norme che disciplinano le singole attività produttive e dei regolamenti vigenti.

Le occupazioni di aree pubbliche: non dovranno essere collocati in prossimità di fontane e monumenti in modo da non ostacolarne la visibilità e la fruizione; non dovranno essere posizionate lungo il Corso Nazionale o nei pressi del Castello Svevo o di chiese e aree sacre; dovranno essere localizzate in luoghi senza intralciare o inficiare il traffico veicolare o pedonale

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente la compatibilità delle proposte con gli obiettivi di interesse pubblico e del territorio, nonché la facoltà di non procedere in tutto o in parte al rilascio delle autorizzazioni, senza che ciò generi pretese o diritti da parte dei soggetti istanti.

La Giunta ha demandato al Dirigente del settore Suap e del Servizio Patrimonio l’adozione degli atti gestionali conseguenti per l’adozione degli specifici provvedimenti autorizzatori anche con le prescrizioni limitative eventualmente necessarie.

Saranno avviate per tempo le procedure dirette all’acquisizione delle istanze da parte di coloro che intendono avviare le attività che prevedono l’occupazione del suolo pubblico.