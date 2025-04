Via le scritte offensive, in città ‘abbasso’ il vandalismo

TERMOLI. Lotta al vandalismo per il decoro urbano. Negli ultimi tempi, la città di Termoli ha affrontato un problema crescente di vandalismo e degrado urbano, particolarmente accentuato in prossimità del 25 Aprile. Scritte offensive e dal contenuto ideologico hanno deturpato diverse aree della città, colpendo non solo l’estetica urbana, ma anche il senso di appartenenza alla comunità.

Per contrastare questo fenomeno, l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, ha disposto un intervento mirato alla cancellazione di tali scritte, coinvolgendo diverse zone centrali e periferiche della città, come il cavalcavia ferroviario, viale Trieste e il vecchio Nautico. Questa iniziativa non si limiterà a un intervento sporadico, ma sarà sistematica e continuativa, con l’obiettivo di mantenere il decoro urbano nel lungo periodo.

L’ondata di vandalismo non è solo un problema estetico, ma riflette un disagio sociale più ampio, che si traduce in atti che danneggiano i beni pubblici e influiscono negativamente sulla convivenza civile. L’amministrazione comunale ha ribadito il suo impegno nel contrastare questi gesti, prevedendo anche sanzioni ove possibile.

Restituire dignità agli spazi pubblici è essenziale per migliorare la qualità della vita cittadina e rafforzare il senso di comunità. La lotta al degrado urbano, tuttavia, richiede anche un cambiamento culturale e una maggiore responsabilizzazione da parte dei cittadini. Educazione, prevenzione e partecipazione attiva potranno essere strumenti chiave per evitare che simili episodi si ripetano in futuro.

La città di Termoli riuscirà a vincere questa sfida? Solo il tempo potrà dirlo, ma un impegno condiviso potrebbe trasformare il problema in un’opportunità di crescita per tutta la comunità.