800 morti durante la pandemia: la responsabilità civile e penale si riapre

TERMOLI. «Il comitato “Verità e Dignità Familiari Vittime Covid-19” continua a lottare per far emergere le responsabilità relative ai decessi avvenuti in Molise durante la pandemia. Dopo il parere negativo della Procura di Campobasso, che aveva archiviato le denunce riguardanti la pandemia colposa, la recente decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha riaperto la partita.

Con l’ordinanza n. 42614/2024, la Corte ha stabilito che l’epidemia colposa può essere configurata anche attraverso una condotta omissiva, aprendo la strada a una possibile revisione delle responsabilità. Questo significa che eventuali mancanze o omissioni nelle politiche sanitarie e amministrative potrebbero essere considerate penalmente rilevanti.

Ora si attende il deposito della motivazione della sentenza, mentre il comitato si prepara a riprendere il caso, riportandolo nuovamente davanti alla Procura per fare luce sulle cause dei numerosi decessi.» lo rende noto l’avvocato Vincenzo Iacovino.