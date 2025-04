A Termoli arriva EasyPark: l’app per la sosta più diffusa in Italia

TERMOLI. EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è ora attiva anche a Termoli grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale che ha inteso così implementare i servizi per l’utenza.

Disponibile in 900 comuni in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutti i comuni, italiani ed esteri, in cui è attivo, tra cui Campobasso e Petacciato.

“Nell’ottica dell’efficientamento del servizio, per favorire la più ampia apertura del sistema alle nuove piattaforme di pagamento per lo sviluppo della Smart City e su sollecitazione di numerosi utenti, nei prossimi giorni verrà abilitato il servizio di pagamento mediante l’APP EasyPark.

La soluzione EasyPark potrà essere liberamente scelta dagli utenti della sosta vista la notevole diffusione nazionale; resteranno comunque disponibili le APP già presenti sul territorio (Telepass e Bmove) ed ovviamente il pagamento mediante parcometro” Dott.ssa Nicolina La Scala, Amministratore Unico di Publiparking Srl

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di comuni in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Termoli e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e il gestore della sosta Publiparking. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità e rende le città più vivibili: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e veloce” afferma Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group.

Come funziona EasyPark:

Servono solo pochi secondi per installare l’app e iniziare ad usarla!

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di pagamento, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark a Termoli:

Gli automobilisti che possiedono un abbonamento EasyPark Go usufruiscono del servizio EasyPark gratuitamente, mentre per gli altri utenti il costo è pari al 15% dell’importo della sosta (con un costo minimo di 0,29€ o di € 0,49, a seconda dell’area, fino a un massimo di 1,90€). Questo importo è indicato durante la procedura di pagamento.

EasyPark Group

EasyPark Group è un player globale nel settore della mobilità, la cui missione è rendere le città più vivibili. Presente in oltre 20.000 città in più di 90 paesi, l’azienda si distingue per la capacità di semplificare e ottimizzare le soluzioni di sosta e mobilità in tutto il mondo. Nel 2025, EasyPark Group ha ampliato la propria gamma di servizi mediante acquisizioni strategiche, tra le quali spicca quella di Flowbird Group. Grazie a una piattaforma che integra tecnologia, dati, analisi e pagamenti, il gruppo supporta città, case automobilistiche, aziende e operatori nel migliorare la mobilità urbana. EasyPark Group è riconosciuta da Financial Times e Statista come una delle aziende in più rapida crescita in Europa.

In Italia, l’app EasyPark per la sosta è attiva in 900 comuni tra i quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania. Per ulteriori www.easyparkitalia.it.