«A tutela delle forze dell’ordine», in aula la proposta di Fratelli d’Italia

TERMOLI. La sicurezza e la tutela della legalità sono pilastri fondamentali di una società democratica. Le Forze dell’Ordine svolgono un ruolo indispensabile nella protezione dei cittadini e nella salvaguardia dell’ordine pubblico, affrontando quotidianamente situazioni di rischio per garantire la convivenza civile.

Negli ultimi anni, si sono verificati episodi preoccupanti in cui gruppi organizzati hanno attaccato e ostacolato gli agenti di Pubblica Sicurezza durante il loro lavoro. Questi eventi non solo mettono in pericolo l’incolumità degli operatori, ma minano anche la stabilità delle istituzioni democratiche e il rispetto delle leggi.

Di fronte a tale scenario, il Consiglio comunale – nella seduta di questa sera, dalle 18 – si appresta a discutere una proposta di condanna degli episodi di violenza contro le Forze dell’Ordine e di sostegno concreto agli operatori della sicurezza. L’iniziativa è stata avanzata dai consiglieri Alberto Montano, Francesco Rinaldi, Salvatore Di Brino, Marco Verini, Giuseppe Terone e Annibale Ciarniello, appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia.

La proposta, che verrà discussa nel Consiglio Comunale di questa sera, si articola in diverse misure:

Condanna ferma di ogni forma di violenza e intimidazione contro le Forze di Pubblica Sicurezza;

Solidarietà e riconoscimento dell’impegno degli agenti per la tutela dell’ordine pubblico;

Promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per rafforzare la cultura della legalità;

Sollecito al Governo affinché potenzi le risorse a disposizione delle Forze dell’Ordine e preveda adeguate misure di tutela per gli agenti;

Collaborazione con le istituzioni scolastiche, culturali e sociali per diffondere valori democratici e il rispetto delle istituzioni;

Impegno del Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere l’Ordine del Giorno ai Comandi Regionali, Provinciali e Comunali delle Forze dell’Ordine e della Pubblica Sicurezza.

Questa proposta rappresenta un’importante iniziativa per riaffermare il valore imprescindibile della legalità e garantire un adeguato sostegno a chi opera ogni giorno per la sicurezza della comunità.