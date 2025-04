Addio a Papa Francesco, l’Italia si ferma: cinque giorni di lutto nazionale

ROMA. L’Italia si ferma per rendere omaggio a Papa Francesco. Il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa del pontefice, avvenuta lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. La decisione è stata formalizzata questa mattina, martedì 22 aprile, e resterà in vigore fino a sabato 26 aprile, data dei funerali solenni.

Durante questo periodo, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, gli eventi ufficiali sospesi e nelle scuole verrà osservato un minuto di silenzio. Le attività lavorative proseguiranno regolarmente, salvo diverse disposizioni locali.

I funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10:00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, e saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re. Attesi capi di Stato e rappresentanti religiosi da tutto il mondo, tra cui i presidenti Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Nel frattempo, la salma di Jorge Mario Bergoglio è esposta nella residenza di Casa Santa Marta, dove i fedeli possono renderle omaggio. Mercoledì 23 aprile, il corpo sarà traslato in Piazza San Pietro per la preghiera pubblica.

Per l’occasione, il governo ha predisposto un piano di sicurezza straordinario: attivata una No Fly Zone su Roma, potenziati i controlli e i collegamenti ferroviari. La Protezione Civile, sotto la guida del commissario Fabio Ciciliano, coordinerà l’intera macchina logistica dell’evento.

La proclamazione del lutto nazionale sottolinea l’impronta indelebile che Papa Francesco ha lasciato nella storia della Chiesa e nella coscienza collettiva italiana.