Al Parco l’80° anniversario di memoria e Resistenza

TERMOLI. Come annunciato in occasione della conferenza stampa dello scorso 20 marzo, per l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la sezione Anpi di Termoli si prepara a celebrare questa data fondamentale della storia italiana con un’intera giornata di eventi, riflessioni e iniziative dedicate alla memoria e alla Resistenza.

L’appuntamento è fissato per giovedì 25 aprile, dalle 11 alle 19, presso il Parco comunale G. La Penna di Termoli (zona laghetto / Teatro verde). L’evento è promosso dalla sezione termolese dell’Anpi in collaborazione con la Libreria L’ora d’aria.

Il programma prevede un ricco susseguirsi di attività:

Mattina

Interventi e letture partigiane per ricordare i protagonisti della lotta di liberazione;

Lettura animata e laboratorio per bambini e famiglie a cura della libreria L’ora d’aria, con l’obiettivo di trasmettere i valori della Resistenza anche ai più piccoli.

Pomeriggio

Piantumazione simbolica degli “Alberi della Resistenza”, un gesto che unisce la memoria storica alla tutela dell’ambiente;

Musica dal vivo, per concludere la giornata in un clima di condivisione e partecipazione.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico, per accogliere i partecipanti anche a livello conviviale.

La locandina dell’iniziativa riporta con forza lo slogan: “Ora e sempre Resistenza!”, ricordando l’importanza di mantenere viva la memoria storica e i valori fondanti della democrazia italiana. In calce, un richiamo all’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Un’occasione non solo commemorativa, ma anche educativa e comunitaria, per riflettere insieme sul significato profondo della libertà conquistata e sul dovere collettivo di difenderla ogni giorno.