Al via il corso di “Ossigenoterapia iperbarica”

LARINO. È iniziato oggi, 29 aprile, il corso teorico dal titolo “Ossigenoterapia Iperbarica (OTI): Percorso Assistenziale e Indicazioni Cliniche”, organizzato dal Centro Iperbarico Molisano e ospitato nella Sala Conferenze della Casa di Comunità di Larino. L’evento, che si svolgerà fino a domani, 30 aprile, offre una formazione avanzata sulla pratica e le applicazioni cliniche dell’ossigenoterapia iperbarica, destinata a medici, infermieri e professionisti della salute.

La giornata è iniziata con i saluti istituzionali del presidente della Regione Francesco Roberti, del dottor Giovanni Di Santo e del dottor Giovanni Giorgetta, che hanno sottolineato l’importanza di eventi formativi come questo, che contribuiscono a migliorare la qualità delle pratiche sanitarie nel territorio.

Il primo intervento, a cura del professor Bosco, ha trattato gli aspetti fisiopatologici dell’Ossigenoterapia Iperbarica, spiegando in dettaglio come questa terapia possa essere fondamentale in diverse condizioni cliniche. A seguire, la dottoressa Vernotico ha approfondito le indicazioni e controindicazioni al trattamento, tema essenziale per una corretta applicazione della terapia.

Il programma ha poi previsto un’importante sessione sulla sicurezza, con l’intervento di ingegner Godono, che ha illustrato le procedure di gestione delle emergenze e le norme di sicurezza da seguire durante il trattamento.

Nel pomeriggio, dottor Pastena parlerà delle indicazioni a Oti dal punto di vista del chirurgo, mentre il dottor Castaldi tratterà il tema delle indicazioni alla Oti dalla prospettiva della medicina generale. La dottoressa Molinaro presenterà le modalità di accesso al Centro Iperbarico Molisano, mentre la giornata si concluderà con una sessione di discussione che permetterà ai partecipanti di approfondire i temi trattati durante la mattinata.

30 aprile 2025: il programma della seconda giornata

Il programma proseguirà domani, 30 aprile, con una serie di interventi ancora più approfonditi, tra cui temi come la visita di idoneità in medicina subacquea, la gestione del paziente critico in camera iperbarica, intossicazione da Co, malattia da decompressione e infezioni necrotizzanti progressive. Inoltre, verranno trattati gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale nella medicina iperbarica.

L’evento, che fornisce 11 crediti Ecm, è destinato a medici chirurghi e infermieri, che avranno l’opportunità di ampliare le proprie competenze nella gestione dei pazienti trattati con ossigenoterapia iperbarica.