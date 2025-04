Altre salme da esumare al cimitero

Esumazioni e Estumulazioni Ordinarie nel Cimitero di Termoli: Avvio delle Operazioni nei Campi A1 e B3

TERMOLI. Con la determinazione dirigenziale n. 985, il Comune di Termoli ha disposto l’avvio delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie nei campi A1 e B3 del Civico Cimitero, a seguito del decorso dei termini di sepoltura stabiliti dalla deliberazione commissariale n. 11/2010.

Il provvedimento, firmato dal dirigente ing. Gianfranco Bove e su proposta del responsabile del procedimento dott. Massimo Di Gregorio, è stato adottato nel rispetto delle normative vigenti in materia di Polizia Mortuaria, tra cui il D.P.R. 285/1990, le circolari del Ministero della Sanità e il Regolamento comunale approvato nel novembre 2024.

I defunti interessati

Le operazioni interesseranno le tombe di diversi defunti sepolti nei campi designati. Tra i nomi figurano:

Campo A1:

Teresa Di Renzo (1913-1990)

Vincenzo Tolo (1909-1990)

Nannina Camperchioli (1917-1990)

Cristina D’Addante (1931-1990)

Maria Ferretti (1904-1989)

Maria Campagna (1904-1989)

Francesca Lanzone (1899-1973)

Giuseppe Lombardi (1904-2012)

Campo B3:

Rosa Buontempo (1898-1982)

Rocco Pennella (1929-1978)

Modalità di intervento

L’esumazione sarà effettuata con rimozione del terreno, apertura dei feretri e valutazione del grado di mineralizzazione dei resti. I resti esumati saranno custoditi nell’ossario comunale, con possibilità per i familiari di optare per la tumulazione in celletta-ossario al costo di € 370,63. Qualora la mineralizzazione non fosse completa, si procederà alla reinumazione.

Tutte le spese, incluse quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, saranno a carico della ditta esecutrice, la SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.r.l., affidataria del servizio cimiteriale.

Comunicazione e trasparenza

La determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, oltre ad essere affissa presso gli ingressi del cimitero e nei pressi dei campi interessati, per garantire la massima trasparenza e informazione ai cittadini.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione Comunale di Termoli conferma l’impegno nel rispetto delle norme e nella gestione ordinata e dignitosa degli spazi cimiteriali.