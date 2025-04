Altro che primavera, il gelo dai Balcani non molla il Molise

TERMOLI. Dopo una domenica turbolenta, il Molise si è svegliato oggi con il cielo più sereno… ma non fatevi ingannare dal sole: il freddo è ancora ben presente. Aria gelida dai Balcani ha investito tutta la regione, portando con sé pioggia, vento forte e mare in burrasca.

Ieri pomeriggio, come previsto, un fronte freddo ha colpito l’Adriatico e ha raggiunto anche il nostro territorio: piogge improvvise, temporali, grandinate e un vento teso da nord-est che ha fatto precipitare le temperature. Un assaggio d’inverno in piena primavera.

La giornata di oggi, lunedì 7 aprile, è iniziata con il ritorno del sole, soprattutto lungo la costa, dove il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso. Ma sulle zone interne e in montagna qualche nuvola resiste, specie nel pomeriggio. Le temperature? Basse. Lo zero termico si aggira intorno ai 1050 metri e l’aria resta pungente. Il vento, seppur più moderato, continua a soffiare dai quadranti nord-orientali e il mare resta molto mosso, in particolare lungo il litorale termolese.

Questo clima fuori stagione non ci lascerà subito. Almeno fino a mercoledì, il Molise sarà ancora interessato da correnti fredde balcaniche: il cielo sarà variabile, ma con poche piogge. Insomma, freddo sì, ma senza troppa acqua. Solo da giovedì potremo tirare un sospiro di sollievo, con un primo rialzo termico e un ritorno a temperature più primaverili.