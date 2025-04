Anche in via De Gasperi sarà difficile sostare in divieto e i residenti: «Il quartiere torna vivibile»

TERMOLI. Un 2025 all’insegna del senso civico (da riscoprire) a Termoli, soprattutto declinato alla lotta ai parcheggi selvaggi.

Tutto è partito in via De Gasperi, quando nel gennaio scorso il comitato spontaneo della zona dove sorgono scuole, uffici, palazzi, giardini, il comando della Polizia locale e il Giudice di Pace, ma anche locali e attività commerciali, ha sollevato la problematica di parcheggi sin troppo creativi e marciapiedi fatiscenti.

Questioni al centro di un incontro con l’assessore competente, Enrico Miele, che aveva dato rassicurazioni in merito, su quale sarebbe stato l’impegno dell’amministrazione comunale, nel venire incontro alle istanze presentate dai residenti.

Il 21 gennaio scorso incontrammo proprio loro, ovviamente in via De Gasperi, e ci esposero le criticità evidenti.

Ebbene, trascorse alcune settimane, sono stati realizzati scivoli ai marciapiedi ed è in via di completamento l’installazione dei dissuasori, prevista dall’ordinanza estesa anche a via Giappone e via Pepe.

Per questo, Peppino De Lena, a nome del comitato spontaneo di quartiere ha voluto ribadire la bontà dell’iniziativa e soprattutto la disponibilità dell’assessore Miele, «Lui ha preso a cuore la richiesta e nonostante qualche critica, sta facendo tornare a vivere questo quartiere in sicurezza e più a misura d’uomo. Lo ringraziamo per la sua attenzione e disponibilità».