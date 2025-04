Anniversario della Polizia di Stato, i messaggi di Roberti e Della Porta

CAMPOBASSO. «In occasione della Festa della Polizia, desidero esprimere il più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno, con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, lavorano instancabilmente per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro Paese», sono le parole del senatore Costanzo Della Porta, nel giorno dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

«L’impegno costante nel contrasto alla criminalità e nella tutela dei più deboli, rappresentano un presidio fondamentale per la comunità nazionale e un esempio di servizio al bene comune.

In questa giornata speciale, rinnovo la mia più profonda stima e gratitudine per il prezioso lavoro svolto, spesso in condizioni difficili e con grande senso del dovere. Grazie di cuore per essere sempre al servizio dei cittadini e per contribuire ogni giorno a costruire una società più giusta e sicura».

Presente al Teatro Savoia anche il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti: «Le celebrazioni hanno rappresentato, in maniera solenne, l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno servono il Paese e sono a disposizione dei cittadini e della collettività.

Legalità, sicurezza, presidio del territorio, tutela dei diritti dei cittadini: le azioni che muovono, quotidianamente, la Polizia di Stato e le Forze dell’Ordine, a cui dobbiamo profonda gratitudine, stima e che, in Molise, trovano una proficua collaborazione istituzionale.

Apprezziamo tutti il lavoro instancabile degli agenti e il loro grande spirito di sacrificio.

Giungano i complimenti a coloro che sono stati insigniti delle onorificenze per meriti di servizio.

E un grazie va agli studenti del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, altra eccellenza del nostro Molise, coinvolti nella due giorni di celebrazioni».