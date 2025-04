TERMOLI. «Autismo: è luce in fondo al tunnel?» Lo chiede il presidente del comitato San Timoteo (e consigliere comunale di maggioranza) Nicola Felice, che da tempo è in prima linea su questa patologia.

«Il 2 aprile, come ogni anno, celebriamo la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, un’occasione in cui i palazzi si illuminano di blu, colore simbolo dell’autismo, per ricordare l’importanza dell’inclusione e del riconoscimento dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, al di là del valore simbolico, questa giornata deve rappresentare un momento di riflessione e di impegno concreto per affrontare le sfide che le persone autistiche e le loro famiglie incontrano ogni giorno.

Negli ultimi due decenni, il numero di diagnosi di autismo è aumentato significativamente, sia per una maggiore consapevolezza, sia grazie a criteri diagnostici più affinati. Secondo l’Osservatorio Nazionale Autismo (Iss), oggi in Italia un bambino su 77, nella fascia 7-9 anni, riceve una diagnosi di spettro autistico, con una prevalenza maggiore tra i maschi (4,4 maschi ogni 1 femmina). L’incidenza è in crescita, con stime che parlano di circa un caso ogni 80 nuovi nati.

La distribuzione delle strutture per l’autismo in Italia è disomogenea: il 54% si trovano al Nord, il 21% al Centro e il 24% al Sud e nelle Isole, evidenziando una concentrazione maggiore di servizi nel Nord Italia. Il Molise, purtroppo, ha vissuto per anni una condizione di grave carenza.

Tuttavia, grazie al lavoro attento e determinato degli ultimi anni, in particolare nell’ultimo biennio, da parte del Commissario ad acta, avvocato Marco Bonamico, del sub Commissario, dottor Ulisse Di Giacomo, del Direttore Generale della Sanità, dottoressa Lolita Gallo, e del Direttore Generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, si stanno finalmente compiendo passi concreti per colmare alcune di queste lacune.

Un risultato fondamentale è stato l’accreditamento, in base al Decreto Commissariale n. 36 del 2022, di diverse strutture specializzate sul territorio per espletare le terapie riabilitative ambulatoriali per l’autismo. Questo ha permesso, per la prima volta, di garantire cure terapeutiche gratuite e un punto di riferimento per le famiglie molisane, consentendo per l’anno 2025 l’Asrem di programmare 2,5 milioni di euro per l’assistenza, confermando il servizio praticato nel 2024 scorso.

Inoltre, la Giunta regionale, guidata dal Presidente Roberti, ha assegnato un finanziamento di 4,2 milioni di euro per garantire alle famiglie con soggetti autistici un contributo di 500 euro mensili per tre anni. Questo sostegno economico rappresenta un sollievo concreto e permette alle famiglie di scegliere le strutture più adeguate per le cure necessarie, evitando spostamenti onerosi fuori regione.

Da oltre 12 anni, il Comitato San Timoteo si batte per il miglioramento del servizio sanitario regionale e, da diversi anni, ha posto particolare attenzione all’autismo in Molise, sollecitando le istituzioni competenti. I primi risultati iniziano a vedersi, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Il Comitato continuerà a monitorare da vicino la situazione, collaborando con le associazioni di volontariato di recente formazione che si occupano della stessa tematica.

Dal Piano Operativo Sanitario 2025-2027, attualmente in fase di elaborazione da parte della Struttura Commissariale, ci si attende una rete dettagliata di centri e ambulatori per l’autismo, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questo consentirebbe di recuperare i ritardi accumulati negli anni, consolidare i primi progressi registrati e garantire a ogni famiglia l’accesso alle cure senza difficoltà economiche o logistiche.

La Giornata della Consapevolezza sull’Autismo non deve essere solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per rinnovare l’impegno verso una società realmente inclusiva. È inaccettabile che nel 2025 esistano ancora regioni, come il Molise, con gravi carenze nelle strutture dedicate, lasciando le famiglie sole ad affrontare difficoltà insormontabili.

L’autismo è una realtà che coinvolge un numero sempre maggiore di persone: rispondere con politiche sanitarie efficaci e interventi concreti non è più rimandabile. L’auspicio è che il percorso avviato continui con determinazione, affinché nessun bambino o adulto autistico e la sua famiglia restino senza il supporto necessario.

Grazie agli sforzi delle istituzioni, finalmente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.