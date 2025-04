“Autismo senza filtri”: voci ed esperienze a confronto

TERMOLI. Angsa Molise organizza l’importante evento “Autismo Senza Filtri: Voci, Esperienze, Prospettive,” una giornata dedicata alla consapevolezza e alla comprensione dell’autismo attraverso storie personali, dibattiti e iniziative concrete. L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile 2025, alle ore 16:30, presso l’auditorium della Chiesa di Santa Maria degli Angeli (a Difesa Grande) di Termoli.

Di seguito il programma dell’evento.

Apertura:

Professor Paolo Donnarumma (presidente Angsa Molise)

(presidente Angsa Molise) Dottor Alessandro Gentile (direttore del Csm di Termoli)

(direttore del Csm di Termoli) Dottoressa Antonella Petitti

Voci (Testimonianze di mamme):

Mamma Carla

Mamma Rosetta

Mamma Maria Teresa

Mamma Adele

Esperienze:

Dottoressa Luana Occhionero (dirigente scolastico Istituto Achille Pace)

(dirigente scolastico Istituto Achille Pace) Dottoressa Antonella Petitti (responsabile centro “Giraluna”)

(responsabile centro “Giraluna”) Caterina Anchora (presidente associazione “Ark21&More”)

(presidente associazione “Ark21&More”) Professor Valentino Macchiagodena (presidente associazione “Oltre il Blu”)

Prospettive:

Dottoressa Alessandra Candela (presidente Lions Club Termoli Host)

(presidente Lions Club Termoli Host) Dottor Giovanni Lombardi (presidente del Premio Nazario Lombardi)

Moderatrice:

Veronica Amato

Interprete Lis:

Dottoressa Diletta Coppola

Il programma mira a fornire un quadro completo su vari aspetti dell’autismo. Dalla diagnosi precoce all’educazione inclusiva, passando per le esperienze personali e i progetti futuri, la giornata si propone di essere un’occasione di ascolto, confronto e crescita. Tra i protagonisti ci saranno esperti del settore, educatori e rappresentanti di diverse realtà locali che condivideranno il proprio contributo verso un mondo più accogliente.

Un momento speciale sarà dedicato alla consegna del Premio “Nazario Lombardi”, che celebra l’impegno e la dedizione di chi ha fatto la differenza nel campo dell’inclusione e della sensibilizzazione sull’autismo. Questo riconoscimento rappresenta un omaggio simbolico alle persone e alle organizzazioni che si sono distinte nel migliorare la qualità della vita delle persone autistiche.

Un’iniziativa che mette al centro la necessità di abbattere le barriere e i pregiudizi, creando una comunità in cui ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale senza filtri. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano informarsi, condividere esperienze e contribuire al dialogo su temi che toccano da vicino tante famiglie e persone.

Non mancate a questo appuntamento unico, per fare la differenza e costruire un futuro più inclusivo. Per ulteriori informazioni, potete contattare Angsa Molise tramite i dettagli presenti sulla locandina.