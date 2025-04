Balice: «Situazione incresciosa sul trasporto urbano, il Comune sarà sempre al fianco dei lavoratori Gtm»

TERMOLI. “Il Comune di Termoli sarà sempre al fianco dei lavoratori per mediare una situazione che sta diventando incresciosa per tutta la città”.

Così il sindaco Nicola Balice che, unitamente agli assessori Enrico Miele e Michele Cocomazzi, ha incontrato in sala consiliare una delegazione di rappresentanti della UilTrasporti, con a capo il coordinatore regionale Stefano Marinelli e quello provinciale Nicola Gabriele Scafa, che con altri colleghi stavano tenendo un presidio di sensibilizzazione davanti all’ingresso della casa comunale. Sotto la lente la situazione degli autobus di proprietà della società che gestisce il trasporto pubblico urbano.

I dipendenti lamentano mezzi ormai obsoleti che rischiano di gravare sulla salute dei conducenti unitamente ad un servizio che, a loro dire, risulta scadente per una città come Termoli e non rende onore in vista dell’estate quando migliaia di turisti utilizzeranno i mezzi per recarsi al mare e per raggiungere le varie zone della città.

“E’ un problema di vecchia data, ha continuato il sindaco Nicola Balice. A breve incontreremo l’azienda di trasporti per cercare di trovare una nuova sintesi. Siamo assolutamente solidali con i dipendenti che vivono ogni giorno situazioni incresciose e ribadiamo ancora una volta che si spera in un intervento immediato e che il Comune ha interesse a mantenere buoni rapporti con i lavoratori. È mia intenzione migliorare assolutamente i trasporti e che i servizi siano attualizzati per ristabilire un giusto rapporto affinché il servizio torni coerente alle esigenze di Termoli”.

Nel giro di un anno dovrebbero arrivare nuovi mezzi di trasporto. “Il discorso complessivo che riguarda Comune e azienda di trasporti – ha concluso il sindaco Balice – è molto ampio. Il Comune si è già attivato per trovare necessariamente una nuova sintesi. I lavoratori vanno anche gratificati economicamente ridefinendo i rapporti, c’è speranza di risolvere al meglio le cose ma, se così non fosse, il Comune di Termoli sarà al fianco dei lavoratori prendendo le giuste decisioni per loro e per il servizio di trasporto urbano che la città merita”.