Blue Marina Awards 2025: aperte le iscrizioni per la quarta edizione

TERMOLI. Al via la quarta edizione dei Blue Marina Awards, l’iniziativa dedicata a valorizzare e supportare i porti e gli approdi turistici italiani in un percorso di crescita virtuoso e sostenibile. Da martedì 15 aprile 2025 a 15 luglio 2025 sono aperte le iscrizioni gratuite attraverso il sito ufficiale: www.bluemarinaawards.com.

Completata l’iscrizione sul sito dei Blue Marina Awards, il partecipante riceverà in automatico una mail che lo indirizzerà alla piattaforma del RINA, dove dovrà compilare i suoi dati anagrafici e una volta verificata la completezza dei dati anagrafici forniti, il richiedente riceverà il link per poter accedere alla piattaforma del RINA e partecipare all’edizione Blue Marina Awards 2025, compilando le domande oggetto di valutazione.

Il termine ultimo per completare la piattaforma RINA di valutazione è il 31 luglio 2025.

La manifestazione, di cui Assonat-Confcommercio, l’Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, è partner istituzionale, non è una competizione, ma un’occasione di confronto e crescita per tutti i partecipanti. Attraverso il RINA, ente tecnico dei Blue Marina Awards, ogni struttura riceverà gratuitamente una guida dettagliata che fotograferà la situazione attuale rispetto a oltre ottanta indicatori cruciali nei settori della sostenibilità ambientale ed energetica, dell’accoglienza turistica, dell’inclusività, dell’innovazione tecnologica e della sicurezza.

L’approccio dei Blue Marina Awards è pragmatico e orientato al miglioramento continuo, permettendo a porti e approdi turistici di identificare concretamente opportunità di sviluppo e rafforzare così il proprio posizionamento strategico nel mercato turistico-nautico. Le strutture che soddisferanno gli standard di eccellenza stabiliti e riportati nel regolamento di partecipazione pubblico e scaricabile sul sito, riceveranno il prestigioso riconoscimento BMA, valido per 12 mesi. Oltre a poter ottenere il riconoscimento, come ogni edizione saranno conferiti importanti premi di valore economico.

L’iniziativa, che sta innescando un processo virtuoso, è un percorso che permette ai porti e approdi turistici di confrontarsi, individuare dove poter migliorare ed essere protagonisti di una crescita continua ed essere sempre più attrattivi in un mercato in continua evoluzione.

Per favorire la partecipazione e la corretta compilazione, che ricordiamo essere gratuita, il 5 maggio alle ore 11:00 si terrà un webinar online organizzato dal RINA per:

Chiarire modalità e requisiti per partecipare ai Blue Marina Awards

Presentare criteri di valutazione e strumenti forniti dal RINA

e strumenti forniti dal Supportare porti e approdi nella candidatura

Come per le edizioni precedenti, anche questa del 2025 prevede, prima dell’evento conclusivo di premiazione che si svolgerà a fine ottobre a Roma, un fitto calendario di eventi itineranti per diffondere e approfondire i temi promossi dai Blue Marina Awards.

I prossimi in calendario sono:

9 maggio : Procida

: Procida 23 maggio : Andora

: Andora 12 giugno: Marina di Puntaldia

L’iniziativa dei Blue Marina Awards, perfettamente allineata al Piano del Mare e agli obiettivi europei in tema di blue economy e turismo sostenibile, contribuisce e accompagna la crescita e destagionalizzazione dei porti e approdi turistici, per supportarli a diventare volani di benessere e porte di accesso al turismo esperienziale, centri di eccellenza ben integrati al tessuto socio-economico circostante, passe-partout fra terra e mare.

Una manifestazione dedicata ai porti e agli approdi turistici per sostenerli nel percorso di innovazione e cambiamento, mirato a rafforzare il loro posizionamento strategico, supportandoli nella valutazione delle loro performance e nell’identificazione di opportunità di miglioramento, contribuendo così a una crescita continua e alla competitività nel mercato.

Un percorso semplice e meritocratico, senza giurie, basato esclusivamente su criteri oggettivi e trasparenti garantiti dal Rina.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.bluemarinaawards.com