Calo della natalità in Molise: il report del 2024

MOLISE. Nel 2024, il Molise, come gran parte del Mezzogiorno, continua a confrontarsi con un progressivo calo demografico, che trova espressione in un generale diminuire della natalità. La fecondità regionale è tra le più basse d’Italia, con solo 1,04 figli per donna, ben al di sotto della media nazionale, che si attesta a 1,18 figli per donna. Questo fenomeno si accompagna a un significativo calo dei nati: nel 2024, l’Italia registra appena 370mila neonati, un dato che riflette un trend demografico preoccupante.

Accanto alla riduzione dei nuovi nati, la speranza di vita continua a salire, arrivando a 83,4 anni per la popolazione residente, con un incremento di quasi cinque mesi rispetto al 2023. Questo aumento della longevità, pur rappresentando un segnale positivo, non basta a contrastare gli effetti del calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione, particolarmente evidente in regioni come il Molise.

In parallelo, un altro fenomeno che sta influenzando la struttura demografica della regione è la crescente emigrazione. Nel 2024, il numero degli italiani che espatriano è aumentato significativamente, con 156mila persone che lasciano il Paese, un incremento del 36,5% rispetto all’anno precedente. Questi spostamenti verso altre nazioni, soprattutto in direzione della Germania, Spagna e Regno Unito, sono particolarmente accentuati nel Molise, un territorio che da tempo soffre di un esodo giovanile.

Contemporaneamente, l’immigrazione sta registrando un incremento, con la popolazione residente straniera che ha raggiunto 5 milioni e 308mila individui nel 2024, con una crescita di 166mila unità rispetto all’anno precedente. Sebbene la presenza straniera nel Molise sia minore rispetto ad altre regioni, anche qui si osserva un fenomeno di integrazione, con un numero crescente di cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana.

Al tempo stesso, le famiglie in Molise, come in tutta Italia, stanno diventando sempre più piccole. La dimensione media delle famiglie è scesa da 2,6 componenti a 2,2 negli ultimi vent’anni, un trend che si riflette nel numero crescente di famiglie unipersonali, che ora rappresentano il 36,2% del totale. Questi cambiamenti nelle dinamiche familiari sono parte di un processo più ampio che coinvolge tutta la società italiana e che contribuisce alla modifica del tessuto sociale, anche in Molise.

Le sfide demografiche del Molise, caratterizzate da un calo della natalità, un aumento dell’emigrazione e una crescente immigrazione, richiedono interventi mirati e politiche a lungo termine per contrastare l’invecchiamento della popolazione e promuovere la sostenibilità sociale ed economica. Solo con politiche inclusive e con un supporto concreto alle famiglie sarà possibile invertire la rotta e favorire un futuro più prospero per la regione.