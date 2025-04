Camper della salute: «Vieni a scoprire il nuovo progetto della Lilt»

TERMOLI. Dopo il van 9 posti adibito all’accompagnamento dei pazienti oncologici, la Lilt Campobasso ha un altro grande sogno da realizzare: il Camper della Salute.

Il progetto lanciato in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione provinciale, consiste nell’allestimento di un Ambulatorio mobile, consegnato alla Lilt dalla direzione generale Asrem per rafforzare le attività di prevenzione sul nostro territorio permettendo di raggiungere anche i borghi più isolati, ma che necessita di essere adeguato e riattrezzato.

Per dare l’avvio alla sottoscrizione di questo nuovo progetto l’associazione provinciale di Campobasso sarà presente in piazza Monumento a Termoli sabato 5 aprile dalle ore 10.

Oltre alle attrezzature di base (poltrona/lettino – lavabo – attacchi vari energia – etc.), l’ambulatorio mobile necessiterà di un attrezzamento diagnostico iniziale, fatto di strumenti professionali, che potrà, con il tempo, ulteriormente arricchirsi di macchinari all’avanguardia ed efficienti, per soddisfare i bisogni di salute e di prevenzione delle persone incontrate. Per questo presso il banchetto saranno disponibili confezioni di colombe pasquali e olio extra-vergine d’oliva, che con un contributo volontario consentiranno di sostenere le attività di prevenzione e il progetto Camper della Salute.

“L’idea di portare la prevenzione con screening e diagnosi precoce in tutti i comuni che aderiranno all’iniziativa – afferma la presidente Lilt, Carmela Franchella – è cruciale per un territorio, come quello molisano, assai frammentato geograficamente e deficitario nei trasporti. Il progetto ha già raccolto ottime premesse che ne faciliteranno la realizzazione ma è necessario sostenerla e condividerla. L’obiettivo generale da raggiungere è accrescere le attività di prevenzione oncologica in maniera continuativa e non solo limitatamente alle campagne annuali di prevenzione organizzate dalla Lilt nazionale e offrire visite sanitarie ed esami diagnostici più specifici ai cittadini molisani”.