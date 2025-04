Campomarino nel mirino degli animalisti: «Stop al Palio delle Oche»

CAMPOMARINO. Il “Palio delle Oche”, previsto per domenica 27 aprile a Campomarino, finisce al centro di una bufera. Il Nucleo operativo ente tutela animali ambiente (Noetaa), sezione di Campobasso, ha notificato una formale diffida all’amministrazione comunale, chiedendo l’immediata sospensione dell’evento.

Il motivo? Violazioni alle normative sul benessere animale. Secondo quanto segnalato dall’associazione, la manifestazione presenterebbe elementi incompatibili con quanto stabilito dalla Legge 189/2004, che tutela gli animali contro il maltrattamento, e dalla Legge Regionale Molise 5/2000, che vieta l’impiego di animali in situazioni di stress o pericolo psicofisico.

A supporto della diffida, il Noetaa ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Larino, chiedendo il sequestro preventivo degli animali coinvolti, in particolare delle oche previste per la corsa.

“Non si può sacrificare il benessere animale in nome del folklore. Il rispetto delle leggi deve valere per tutti, anche quando si parla di tradizioni popolari”.