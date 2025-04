Carenza di infermieri in Medicina al Cardarelli, parte l’ennesima diffida contro l’Asrem

CAMPOBASSO. Carenza di personale infermieristico presso il reparto di Medicina Interna del Cardarelli di Campobasso, arriva una nuova diffida.

A muoversi parte del personale infermieristico in servizio in quella Uoc, che per tramite dell’avvocato Luca Damiano, del Foro di Vasto, ha segnalato e formalmente diffidato l’Azienda per la grave carenza di personale, con conseguenti rischi per la salute dei pazienti e per il corretto svolgimento dell’attività assistenziale.

«Tale carenza, documentata da segnalazioni e denunce precedenti, ha comportato un aggravio di lavoro insostenibile per il personale attualmente in servizio, con ripercussioni dirette sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di standard assistenziali, con turni di lavoro eccessivi e prolungati, con rischio di errore professionale per eccessivo carico lavorativo, ritardi nelle somministrazioni terapeutiche e nelle prestazioni assistenziali, possibili violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e della Legge 161/2014 sul rispetto dei tempi di riposo obbligatori.

Tale situazione non solo lede il diritto dei pazienti a ricevere un’assistenza adeguata, ma costituisce altresì una grave inosservanza degli obblighi di cui è responsabile l’Asrem».