Carrese da brividi e trionfano i Giovanotti, incidente al cambio: ferito un uomo, ma non è in pericolo di vita

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una folla in festa, bandiere giallorosse al vento e un’atmosfera da brividi hanno fatto da cornice alla Carrese di San Martino in Pensilis, andata in scena sotto un cielo terso e una cornice ambientale ideale. Una delle edizioni più avvincenti e combattute degli ultimi anni, sebbene segnata da un grave incidente che ha coinvolto un uomo travolto da un cavallo durante il delicato momento del cambio. Ha riportato un politrauma ed è stato trasferito d’urgenza in serata, probabilmente all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La giornata più attesa dell’anno ha preso il via con la consueta benedizione e la discesa verso il tratturo, dove i Carri dei Giovani e dei Giovanotti si sono posizionati ai nastri di partenza, in quest’ordine. La gara è esplosa fin da subito con un testa a testa mozzafiato. Nella prima parte, i Giovanotti hanno preso il comando, superando i Giovani e arrivando al cambio con circa cento metri di vantaggio. Cambio lento che ha rallentato i giallorossi, consentendo ai biancocelesti di recuperare terreno e portarsi a soli cinque secondi.

Proprio in questa fase cruciale è avvenuto l’incidente che ha gelato per un momento l’entusiasmo: l’uomo è stato travolto da un cavallo ed è stato immediatamente soccorso e trasportato al San Timoteo di Termoli, in valutazione il trasferimento in un altro ospedale.

Dal cambio fino al traguardo, è stato un autentico duello. I Giovanotti, pur meno brillanti rispetto all’avvio, sono riusciti a mantenere la testa della corsa, chiudendo davanti a una marea umana esultante davanti alla Chiesa di San Pietro Apostolo. Lacrime, grida di gioia e abbracci hanno accompagnato il carro giallorosso al trionfo.

Con questa vittoria, i Giovanotti avranno l’onore di portare San Leo in processione: un compito carico di significato spirituale e comunitario, simbolo della profonda unione tra fede, tradizione e identità locale. La festa è esplosa in un tripudio di colori e emozioni, coinvolgendo l’intero paese in un abbraccio collettivo.