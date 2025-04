«C’è un Molise che non si arrende, scegliamo di percorrere la strada della legalità»: il dibattito dem

TERMOLI. «C’è un Molise che non si arrende, che guarda in faccia la realtà e che, con coraggio, sceglie di percorrere la strada della legalità, della verità e della giustizia sociale». Questo Molise che resiste si dà appuntamento stasera, dalle 18, a Termoli per un’importante iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico del Molise.

L’obiettivo è dichiarare, a voce alta e con determinazione, che la nostra terra non è terreno di conquista per le mafie, la corruzione e l’illegalità. L’incontro si svolgerà presso l’Auditorium Comunale di Termoli, in via Elba 1, a partire dalle ore 18. L’evento sarà aperto da Vittorino Facciolla, Vicepresidente del Consiglio regionale, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del Partito Democratico che offriranno il loro contributo con saluti e interventi. Tra questi, Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore, consigliera regionale Pd, Oscar Scurti, segretario della Federazione Pd Basso Molise, e Manuela Vigilante, capogruppo Pd al Consiglio comunale di Termoli.

Al centro della serata ci saranno le voci di chi ha raccontato e studiato il fenomeno del radicamento mafioso anche nella nostra regione. Interverranno Giovanni Mancinone, autore del libro Molise criminale, e Paolo De Chiara, autore di Il veleno del Molise. Le loro testimonianze saranno un’importante occasione di riflessione e denuncia. A concludere l’evento saranno due protagonisti di rilievo dell’impegno antimafia in Italia: il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione parlamentare Antimafia, e l’onorevole Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella Segreteria nazionale del Pd. Saranno loro a tracciare le linee di un impegno ancora più forte e incisivo contro ogni forma di criminalità organizzata. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Francesca D’Anversa, che guiderà gli interventi e le discussioni.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per informare, sensibilizzare e costruire un fronte comune, fatto di coraggio civico, impegno politico e cultura della trasparenza. Il messaggio che questo evento vuole trasmettere è chiaro: solo chi ha il coraggio di resistere può realmente esistere. Un Molise libero dalle mafie è un Molise che può guardare al futuro con speranza e determinazione.