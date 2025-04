Centro sociale per anziani di via Tevere: formato il nuovo comitato di gestione

TERMOLI. Si sono concluse giovedì scorso, in via Tevere, le operazioni di rinnovo dei comitati di gestione nei centri sociali cittadini per anziani.

Prima in via Sannitica, il 20 marzo, quindi mercoledì scorso in via Cina, infine giovedì 27 marzo nella zona del quartiere di San Pietro, dov’erano iscritti 97 soci.

Votazioni interne che hanno premiato Aldo Scatena (21), Salvatore Chionna (19), Filomena De Simone (19) e Irene Tomasso (12).

Ieri pomeriggio, l’insediamento del nuovo direttivo, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali, Mariella Vaino.

Resta da riattivare l’ultimo dei quattro centri sociali, quello a Difesa Grande, che in seguito alla ristrutturazione dell’edificio scolastico – che prima lo ospitava al suo interno – è alla ricerca di nuovi locali, ma al momento non ancora si concretizza una diversa opzione.