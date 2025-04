«Che siano giorni sereni e di condivisione», messaggio pasquale del presidente della Regione Roberti

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha diffuso il messaggio di auguri pasquale: «La Pasqua rappresenta, per credenti e non, tempo di riflessione, rinascita e speranza. È un momento che ci invita a riscoprire il valore della comunità, della solidarietà e della vicinanza umana.

I cittadini molisani si caratterizzano per la loro forza, lo spirito di collaborazione e l’amore per la nostra terra. La tenacia del nostro popolo è la risorsa più preziosa per affrontare le sfide presenti e future.

Oggi il mio pensiero va alle famiglie, ai bambini, agli anziani, ai giovani, a chi affronta momenti difficili e di solitudine.

A tutti loro va il mio pensiero più sincero e l’impegno della Regione per costruire un Molise sempre più attento, equo e vicino ai bisogni reali dei cittadini.

Pasqua è anche un’occasione per rinsaldare i legami, ritrovare tempo da dedicare agli affetti, riflettere su ciò che davvero conta. Che questo tempo di festa possa portare pace nei cuori, rinnovata fiducia nel futuro e nuova luce nei nostri cammini personali e collettivi.

A nome della Giunta regionale, rivolgo a tutti i molisani un augurio affettuoso di Buona Pasqua. Che siano giorni sereni e di condivisione».