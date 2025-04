“Continuiamo a lavorare e chiediamo a gran voce sostegno alle filiere del comparto automotive”

TERMOLI. Ieri, martedì 15 aprile, l’incontro dell’associazione europea delle regioni dell’automotive “Ara”, per l’assessore regionale alle Attvità produttive Andrea Di Lucente: “Continuiamo a lavorare e chiediamo a gran voce sostegno alle filiere per tutelare lavoro ed economia del nostro territorio“.

Si è tenuto ieri a Roma, presso la sede della Regione Lombardia, l’incontro tra le regioni italiane che fanno parte dell’Ara (Automotive Regions Alliance), in merito al futuro dell’automotive in Europa e in Italia. Un incontro importante per discutere di sfide e opportunità del settore automobilistico.

“Continuiamo a lavorare per un sistema automotive più forte, sostenibile e pronto alle sfide del futuro, chiedendo a gran voce politiche industriali chiare, sostegno alle filiere produttive e investimenti mirati per tutelare lavoro, competitività e innovazione“: è quanto dichiarato dall’assessore Di Lucente a margine dell’incontro.