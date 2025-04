Curatore per minore e amministratore di sostegno, consegnati gli attestati al Tribunale di Larino

LARINO. Concluso con successo il corso per curatore speciale del minore e amministratore di sostegno a Larino. Lunedì scorso, 14 aprile 2025, presso il Tribunale di Larino, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati per i partecipanti al corso di formazione e specializzazione dedicato al ruolo del curatore speciale del minore e dell’amministratore di sostegno. L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Larino in collaborazione con la Scuola Forense Frentana, ha rappresentato la conclusione di un percorso formativo articolato, iniziato lo scorso 2 aprile.

Il corso, suddiviso in cinque incontri, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, tra avvocati e magistrati, che hanno esplorato tematiche centrali per la tutela dei diritti dei soggetti più fragili. Dal profilo giuridico e deontologico del curatore speciale, alla responsabilità civile, fino alle novità legislative introdotte dalla Riforma Cartabia, gli argomenti trattati hanno offerto una formazione completa e interdisciplinare.

Un punto culminante del percorso è stato l’approfondimento delle dinamiche pratiche e normative legate alla rappresentanza del minore davanti ai Tribunali Ordinari e per i Minorenni. Questo segmento, con un focus particolare sull’evoluzione giurisprudenziale e sui casi pratici, ha fornito ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare al meglio le sfide del loro ruolo.

Durante la cerimonia, il presidente del Coa Larino, Michele Urbano, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi come questo per rafforzare le competenze professionali e garantire una tutela sempre più efficace dei soggetti deboli. “Questo corso rappresenta un passo significativo nella formazione di figure professionali qualificate, capaci di rispondere con competenza e sensibilità ai bisogni dei più vulnerabili”, ha dichiarato.

La cerimonia si è conclusa con l’emozionante consegna degli attestati ai partecipanti, che ora sono pronti ad affrontare con maggiore preparazione e consapevolezza i loro incarichi. L’evento ha anche ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni giuridiche e formative, come la Scuola Forense Frentana, per creare occasioni di crescita e aggiornamento professionale, diretta da Micaela Bruno.

Il corso ha rappresentato non solo un momento formativo, ma anche un’opportunità per il confronto tra professionisti di diverse aree, arricchendo il panorama giuridico e garantendo un maggiore supporto ai soggetti fragili. Un’iniziativa che lascia il segno e getta solide basi per il futuro della tutela giuridica in Italia.