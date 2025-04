«Datevi una mossa per riaprire il Ponte dello Sceriffo al transito di mezzi pesanti e autobus»

BASSO MOLISE. Non sono trascorsi molti giorni dall’ultimo vertice al Ministero delle Infrastrutture sulla vertenza del Ponte dello Sceriffo, ma ci sono anche questioni quotidiane che non vanno bene, le evidenzia il segretario regionale del Prc, Pasquale Sisto. «Sono quasi 7 anni che sul ponte dello Sceriffo è vietato il transito ai mezzi pesanti (terremoto agosto 2018), compresi i pullman di linea, costringendo i lavoratori della zona di Palata a fare giri assurdi per raggiungere il posto di lavoro, specie a Termoli e Atessa.

Disagi per raggiungere la statale 647 aumentati ancora di più dopo la chiusura della strada che da Guglionesi porta sulla Bifernina (cosiddetta Strada Prearo) per il rifacimento di un ponticello sul “Fosso di Ruta” poco prima dell’innesto sulla Bifernina. Questi lavori se leggiamo il cartello dei lavori dovevano essere riconsegnati il 5 marzo ma ancora oggi stiamo in alto mare e si parla di maggio.

La chiusura del ponte sul Fosso di Ruta in aggiunta a quello dello Sceriffo crea tantissimi disagi ai cittadini nel lato sinistro del fiume Biferno del basso Molise, che per raggiungere Campobasso e il nucleo Industriale di Termoli, devono fare anche in questo caso allungamenti del percorso raggiunto prima Termoli e poi tornare indietro verso le destinazioni lavorative. Per gli enti preposti proprietari di quelle strade occorre che si diano una scossa perché è impossibile che dopo 7 anni il “Ponte dello “Sceriffo” ancora non viene ristrutturato per permettere il passaggio dei mezzi pesanti per alleviare il disagio di quelle aree interessate alla strada».