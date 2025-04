Deviazione per lavori dell’Anas sul viadotto della Bifernina: conclusione prevista entro il mese di maggio

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di ieri è pervenuta la nota dell’Anas (Gruppo FS Italiane) sui nuovi lavori in corso sulla Bifernina.

La società sta realizzando un importante investimento di circa 150 milioni di euro lordi sulla strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per incrementare la sicurezza e il comfort di guida sui viadotti Molise 1 e 2.

In particolare, sul viadotto Molise 2 (dal km 48,883 al km 52,516, per una lunghezza complessiva di 3.632,60 metri) sono in corso interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento sismico, al consolidamento degli impalcati e alla sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza.

I lavori, suddivisi in 16 lotti, hanno visto la realizzazione, nei lotti da 1 a 6, del consolidamento e dell’impermeabilizzazione degli impalcati, nonché la sostituzione delle barriere di sicurezza con l’installazione di barriere bordo ponte H4 dotate di profilo salva-motociclista.

I lotti dal 7 al 16 sono invece dedicati all’adeguamento sismico del viadotto, attraverso la sostituzione degli apparecchi di appoggio, l’esecuzione delle catene cinematiche e il rinforzo delle pile.

Ad oggi, risultano ultimati i lavori relativi ai lotti dal n. 1 al n. 15. In data 3 aprile 2025 sono stati consegnati i lavori del lotto n. 16, che interesseranno la spalla lato Campobasso e il consolidamento di alcune pile.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori sulla spalla lato Campobasso, si rende necessaria una deviazione temporanea del traffico veicolare.

A partire da oggi il traffico sarà deviato su una bretella regionale che si innesta sulla statale 647 dal km 48,570 al km 52,658, per una lunghezza complessiva di circa 4.200 metri.

La deviazione resterà attiva fino alla conclusione di questa parte di lavori prevista entro il mese di maggio.

I successivi lavori di rinforzo delle pile saranno eseguiti senza interferire con la circolazione veicolare.

Durante l’esecuzione delle opere sulla spalla, verranno effettuate le prove di carico sulle campate del viadotto già interessate dai lavori.