Diritto all’abitare: «Aprire spazi di indagine, lotta e proposta»

TERMOLI. Ieri sera, in via Asia, nono appuntamento del percorso di assemblee pubbliche itineranti sul fenomeno della grave emarginazione sociale e sul diritto all’abitare, intitolato “Una Luce per… una città si-cura”. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre 30 persone, tra gruppi e associazioni attive sul territorio per la tutela dei diritti sociali.

Le presenza di gruppi e associazioni già attivi nel territorio per la tutela dei diritti sociali, tra cui il diritto all’abitare, ha dato vita a un dibattito partecipato, denso e ricco di proposte. Si è discusso della mercificazione della casa e della turistificazione della città, che stanno rendendo i nostri territori sempre più inospitali ed espulsivi. Questi fenomeni si intrecciano con la precarietà lavorativa, i tagli ai servizi sociali e sanitari, i trasporti inadeguati e le politiche migratorie insufficienti, aggravando il disagio economico e sociale già diffuso.

Sta emergendo con urgenza, perciò, la necessità di organizzare degli spazi permanenti di indagine, di lotta, di confronto e di proposta per cambiare i luoghi che abitiamo. A partire dal supporto alle persone impoverite e marginalizzate e, di conseguenza, dal diritto alla casa e all’abitare per tutte e tutti noi.

L’assemblea ha rappresentato una preziosa occasione per rafforzare la coesione territoriale, connettere tra loro esperienze solidali e costruire azioni mirate al riconoscimento dei diritti delle persone più colpite dalle molteplici crisi sistemiche degli ultimi anni. Durante la serata, è stato allestito un punto di raccolta solidale per sostenere le persone che beneficiano dei servizi della Città Invisibile.

Questo appuntamento è stato una tappa significativa di un percorso che continuerà con nuove mobilitazioni e confronti, nella speranza di rendere le nostre comunità più inclusive, sicure e solidali.