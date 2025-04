Don Michele Di Legge, 4 anni di sacerdozio a Ururi

URURI. In questa atmosfera di mestizia per la scomparsa di papa Francesco ricorrono quattro anni del ministero sacerdotale di don Michele Di Legge in qualità del di parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Ururi. Quattro anni di dialogo, di confronto, di prossimità del cuore tra arbereshe, ma soprattutto di impegno incessante per cercare le verità del vangelo, sempre, in ogni situazione, nei momenti lieti e in quelli più tristi e complicati che scorrono nella vita di ogni giorno, in cui diventa davvero difficile e comprendere e accettare il mistero della fede.

Don Michele ha saputo inserirsi, con la schiettezza del suo carattere, nello spirito della nostra comunità, riuscendo a coglierne l’esigenza di aggregazione e condivisione e coinvolgendoci in momenti di grande intensità spirituale collettiva, come nell’ occasione dell’arrivo nella nostra parrocchia della reliquie di Sant’Antonio e della statua della Madonna di Lourdes, oppure del giubileo dei carri; eventi che hanno richiamato una grande partecipazione di fedeli: e non è poco, in tempi di chiese poco affollate. Ma è soprattutto nella vita ordinaria, nella quotidianità, che, con la sua presenza assidua, ha saputo e sa dare senso e significato alla sua missione pastorale, dando a ciascuno di noi la consapevolezza di poter contare su di lui in qualsiasi momento; con un occhio particolare verso i più piccoli, con l’uso un linguaggio semplice e gioioso e iniziative creative adatte all’età della formazione.

Gratitudine immensa per un parroco che sa dare rinnovato vigore e continuità a un percorso di fede che ci accompagna da sempre.

Iana Puleggi