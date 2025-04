Don Ulisse Marinucci, nel suo ricordo il giusto “Valore”

TERMOLI. Su “Termolesi Brava Gente” giunge un plauso, ma anche l’esigenza di estendere un ricordo importante, dalla signora V. C.

«Ho letto con interesse l’articolo riguardante i maestri Cannarsa e De Lena, ed ascoltato con altrettanta attenzione l’intervista.

Li conosco personalmente, apprezzo il loro lavoro, ed ho sofferto molto per la prematura scomparsa del grande Alessandro De Palma.

Ma devo fare un appunto: possibile che a nessuno sia venuto in mente un pensiero di gratitudine per il compianto don Ulisse Marinucci, che fin dagli inizi ha sostenuto questa loro attività, ed ha messo a disposizione il salone parrocchiale?

Proprio lo stesso dove ha avuto luogo l’intervista.

Ed è lo stesso perché, anche dopo la morte di don Ulisse, l’accoglienza in quel salone non è mai mancata.

Forse andrebbe dato un pochino di riconoscimento a chi, da dietro le quinte, supporta certi progetti benemeriti».