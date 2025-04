Dopo l’assalto al Postamat, il sindaco di San Felice Zara: installeremo un sistema di videosorveglianza

SAN FELICE DEL MOLISE. Come già avvenne in occasione dell’assalto esplosivo al Postamat di Portocannone, quando intervenne il sindaco, Francesco Gallo, anche dopo il colpo messo a segno nella notte tra domenica e lunedì, a San Felice del Molise, particolarmente sensibile è stata l’amministrazione comunale, col sindaco Corrado Zara che si è recato in sopralluogo alla postazione Atm, devastata dalla deflagrazione innescata dai banditi, fuggiti poi con circa 15mila euro. Proprio il primo cittadino ha evidenziato come: «L’episodio, oltre ad aver turbato il sonno di tanti di noi, ha lasciato un sentimento di insicurezza che squarcia la quiete della nostra comunità.

Voglio ringraziare innanzitutto le forze dell’ordine in particolare i Carabinieri, prontamente interventi e già di pattuglia in zona; rassicurando anche la popolazione che come già annunciato nei prossimi mesi, con fondi di bilancio comunale, sarà installato un sistema di videosorveglianza agli ingressi del paese, come detreterrente per eventuali altri episodi malavitosi e per una maggior sicurezza del nostro territorio».