E’ partito da Termoli il tour molisano tra sapori e tradizioni, ‘amanti del vino’ statunitensi on the road

TERMOLI. Un viaggio tra i sapori e le tradizioni del Molise: tour esclusivo per gli amanti del vino dal 13 al 19 aprile.

La costa adriatica molisana e il territorio regionale sempre più meta da scoprire, vivere e degustare, soprattutto tra autunno e primavera, stagioni da avviare alla promozione turistica.

In questa ottica, da ieri, domenica 13 aprile, fino a Sabato Santo, 19 aprile, gli appassionati di vino provenienti dagli Stati Uniti saranno protagonisti di un viaggio unico e immersivo alla scoperta delle tradizioni, dei sapori e delle bellezze del Molise. Organizzato dal Tour Operator Le Vie della Perla, con la collaborazione di Francesco D’Imperio, decano sommelier dell’Ais con oltre 20 anni di esperienza, il viaggio rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il territorio in modo autentico.

Il viaggio inizia con l’accoglienza a Termoli, presso l’Albergo Diffuso “Residenza Sveva”, dove gli ospiti soggiorneranno in abitazioni singole dotate di ogni comfort, nel suggestivo borgo antico della città. Questo approccio intimo e caratteristico sostituisce le tradizionali strutture ricettive, offrendo un’immersione completa nella vita locale.

Il programma prevede:

Visite enogastronomiche: Dalla rinomata cantina Di Majo Norante, primo produttore del Molise, alle cantine Campi Valerio, unico produttore della DOC Pentro del Molise, e Claudio Cipressi, primo produttore del vitigno autoctono Tintilia, con degustazioni dei vini locali. Particolare menzione alla Cantina Steiger di Casacalenda, un innovativo produttore di vini naturali.

Dalla rinomata cantina Di Majo Norante, primo produttore del Molise, alle cantine Campi Valerio, unico produttore della DOC Pentro del Molise, e Claudio Cipressi, primo produttore del vitigno autoctono Tintilia, con degustazioni dei vini locali. Particolare menzione alla Cantina Steiger di Casacalenda, un innovativo produttore di vini naturali. Esperienze culturali e artigianali: Tappa alla fonderia Marinelli e al caseificio Di Nucci ad Agnone, simboli dell’eccellenza molisana, e visita alla Cattedrale di Larino.

Tappa alla fonderia Marinelli e al caseificio Di Nucci ad Agnone, simboli dell’eccellenza molisana, e visita alla Cattedrale di Larino. Corsi di cucina: Una giornata speciale a Casacalenda presso l’agriturismo Fonte Mazzocca, dove i partecipanti si immergeranno nella preparazione di piatti tipici della tradizione locale, seguita dalla degustazione dei piatti preparati.

Una giornata speciale a Casacalenda presso l’agriturismo Fonte Mazzocca, dove i partecipanti si immergeranno nella preparazione di piatti tipici della tradizione locale, seguita dalla degustazione dei piatti preparati. Tradizioni della Settimana Santa: Il venerdì Santo si concluderà con la suggestiva processione a Campobasso, accompagnata dal canto emozionante “Teco vorrei o Signore”, con oltre 700 partecipanti.

Il venerdì Santo si concluderà con la suggestiva processione a Campobasso, accompagnata dal canto emozionante “Teco vorrei o Signore”, con oltre 700 partecipanti. Serata finale: Cena con musica dal vivo, grazie alle performance di Santoianni Donato e Fernanda D’Ercole.

Il tour si concluderà sabato con il trasferimento a Roma e il rientro negli Stati Uniti. Questa esperienza unica offre un viaggio lento e ricco di autenticità, dove tradizioni, enogastronomia e paesaggi si intrecciano in una celebrazione del Molise.

Il tour è stato organizzato dal Tour Operator Le Vie della Perla, specializzato sulla Destinazione Calabria e sud Italia, che organizza viaggi e tour con esperienze locali, itinerari a tema per piccoli gruppi e individuali. Nasce nel 2000 dall’iniziativa di Brunella Brusco, Valeria Bisciglia e Maurizio Rovito. Per Le Vie della Perla, questo è il terzo anno consecutivo delle Vie del Vino con il gruppo americano, dopo aver esplorato le bellezze della Calabria, della Puglia e del Molise.

Francesco D’Imperio, sommelier Ais con 20 anni di esperienza, ha prestato consulenza per la selezione delle cantine molisane.